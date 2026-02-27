Sở thú dùng video hổ chết để kêu gọi quyên góp

Trung QuốcMột vườn thú bị giới chức đình chỉ hoạt động sau thông tin che giấu cái chết của hổ con và phát lại video cũ để kêu gọi quyên góp trực tuyến.

Vườn thú Puyang Central Zoo - một sở thú tư nhân tại thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam (miền trung Trung Quốc), bị tố phát lại các video cũ của hổ con đã chết để tiếp tục thu "tiền tài trợ" từ người xem livestream.

Vẻ đáng yêu của Nuannuan đã thu hút nhiều người quyên góp tiền cho sở thú. Ảnh: Douyin

Chính quyền địa phương đã xác nhận vụ việc hồi đầu tháng 2 và thông báo đình chỉ hoạt động của vườn thú, đồng thời đưa giám đốc vào diện chấn chỉnh. Trước đó, cư dân mạng phát hiện người chăm sóc hổ, Zhang Lina, đã livestream hổ con Siberia nổi tiếng tên Nuannuan bằng cách phát lại video cũ hoặc quay một hổ con khác.

Theo xác minh, Nuannuan đã chết vì bệnh care ở mèo (feline distemper) – một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, vườn thú đã che giấu thông tin này.

Giá vé vào cửa sở thú là 20 nhân dân tệ (khoảng 3 USD) với người lớn và 10 nhân dân tệ (khoảng 1,5 USD) với trẻ em. Tuy nhiên, nguồn thu chính được cho là đến từ tiền quyên góp của người xem các buổi phát trực tiếp động vật trên mạng.

Tài khoản của Zhang, với 2,7 triệu người theo dõi, thường kêu gọi người xem gửi tiền "cho thú ăn trực tuyến". Theo giới thiệu, vườn thú nuôi hơn 20 con hổ, mỗi khoản quyên góp khoảng 25 nhân dân tệ (4 USD) có thể mua một con gà làm thức ăn. Zhang cho biết chi phí nuôi mỗi con hổ khoảng 200 nhân dân tệ mỗi tháng và cam kết không kêu gọi quá mức cần thiết.

Hổ Nuannuan đã chết nhưng video và hình ảnh của nó vẫn tiếp tục được chia sẻ. Ảnh: Douyin

Sau thông báo từ chính quyền, Zhang bác bỏ cáo buộc lừa đảo. Cô cho rằng việc không công bố cái chết của Nuannuan không nhằm trục lợi mà tránh gây tổn thương cho người theo dõi. Zhang nói ý tưởng che giấu sự thật do giám đốc Wu Shuling đưa ra.

Theo Zhang, giám đốc cũng đề xuất đặt tên một hổ con khác là Nuannuan để an ủi cô. Cô cho biết một phụ nữ từng tài trợ cho Nuannuan với số tiền 2.600 nhân dân tệ (380 USD) mỗi tháng. Trước khi tiếp tục livestream, vườn thú đã thông báo cho nhà tài trợ về cái chết của hổ con và được đồng ý giữ lại khoản tiền chưa sử dụng.

Phía vườn thú phủ nhận việc kêu gọi quyên góp cho con hổ đã chết, song thừa nhận sai sót khi không công bố sự thật. Cơ sở này cam kết sẽ công khai video điều trị của Nuannuan và bảng kê chi tiết chi phí chăm sóc động vật.

Sự việc nhanh chóng tạo ra tranh cãi. Nhiều người cho rằng việc livestream kêu gọi tiền đã khiến tình yêu với động vật bị biến thành công cụ kiếm tiền. Trong khi đó, người khác bày tỏ cảm thông, cho rằng các sở thú tư nhân gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động và đảm bảo phúc lợi cho động vật.

Tuấn Anh (Theo SCMP)