Sơ tán hơn 100 người dân khỏi vùng núi nguy cơ sạt lở

Đà NẵngLực lượng chức năng xã Trà Linh soi đèn pin, sơ tán người dân và tài sản khỏi nóc Kon Pin khi có vết sụt đất kéo dài hơn 50 m đe dọa khu dân cư.

Chiều 20/10, nhiều người dân nóc Kon Pin, thôn 2, xã Trà Linh (cách trung tâm TP Đà Nẵng 200 km về phía tây, tiếp giáp tỉnh Kon Tum cũ) nhốn nháo khi phát hiện sụt đất ở taluy âm, kéo dài hơn 50 m, sát với nhà dân.

Nóc Kon Pin có 29 hộ dân, sống trên ngọn đồi. Những ngày qua, khu vực này mưa lớn, kéo theo vết sụt taluy âm. Sự việc được báo cho chính quyền xã.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán tài sản khỏi nóc Kon Pin, đêm 20/10. Ảnh: Công an cung cấp

19h cùng ngày, lực lượng công an, quân sự địa phương được huy động đến nóc Kon Pin hỗ trợ người dân sơ tán. Ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch xã Trà Linh, cho biết 123 nhân khẩu của 29 hộ được đưa đến nhà văn hóa và các nhà dân ở khu dân cư khác tránh tạm.

Đến sáng 21/10, toàn bộ tài sản của người dân đã được di dời khỏi vùng nguy hiểm. Chính quyền xã tổ chức họp dân, thông báo nguy cơ sạt lở núi, yêu cầu mọi người trú tránh ở nơi an toàn, không về lại nhà trước khi đợt mưa lớn kết thúc.

"Hiện nhà cửa của người dân an toàn, nhưng phải sơ tán dân để tránh rủi ro", ông Hải nói, cho biết người dân mang theo lương thực, có thể nấu ăn tại nơi được sơ tán đến. Chính quyền hỗ trợ thêm lương thực, nước uống.

Vết sụt đất ở taluy âm đã tiến sát nhà dân ở nóc Kon Pin. Ảnh: Công an cung cấp

Trà Linh là vùng núi cao giáp tỉnh Kon Tum (cũ), nay là tỉnh Quảng Ngãi, dân cư thưa thớt. Chính quyền xã đã lên phương án sơ tán 850 người nếu mưa lớn tiếp diễn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h hôm nay, tâm bão Fengshen cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 125 km về phía bắc, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12. Do tương tác với không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, bão chuyển từ hướng tây sang tây nam, đi chậm còn 10-15 km/h, trong khi rạng sáng là 20 km/h.

Hoàn lưu bão, không khí lạnh, nhiễu động gió đông và hiệu ứng địa hình sẽ gây mưa rất lớn ở Hà Tĩnh - Quảng Ngãi từ đêm 22/10 đến 26/10. Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400 mm, cục bộ trên 500 mm. Nam Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng mưa 500-700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm. Mưa lớn còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Nguyễn Đông