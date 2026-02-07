Sợ tài sản hao hụt dần nếu công việc không thuận lợi kéo dài

Tôi tự thấy mình là người an phận, giỏi tích lũy hơn đầu tư; tuy nhiên, vài năm gần đây tình hình kinh doanh giảm sút rõ rệt.

Tôi là tác giả bài: "Có nhiều tài sản nhưng tôi chông chênh vì công việc không thuận lợi". Sau khi bài đăng, tôi nhận được nhiều bình luận nên xin phép chia sẻ thêm đôi lời cùng mọi người. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc. Anh chị em đều tự lập, yêu thương nhau và ai cũng có hiếu với ba mẹ. Cuộc sống của tôi gần như không có áp lực gì lớn. Tôi không có ý định lập gia đình và cũng không bị ai thúc ép.

Tính tôi vui vẻ, lạc quan, hài lòng với những gì mình có nhưng hơi hướng nội, chỉ thấy thoải mái nhất khi ở một mình. Tôi vẫn biết tận hưởng cuộc sống: thỉnh thoảng đi chơi, du lịch, ăn uống với bạn bè; không tiếc chi tiền cho những điều trong khả năng hay các khóa học bổ ích. Tôi trân trọng bản thân bằng việc đầu tư cho sức khỏe, ăn uống lành mạnh. Đời người chỉ vài chục năm, tôi luôn muốn sống vui vẻ và rực rỡ nhất có thể.

Tôi tự thấy mình là người an phận, giỏi tích lũy hơn đầu tư. Tuy nhiên, vài năm gần đây tình hình kinh doanh giảm sút rõ rệt. Có lúc xoay vòng vốn không kịp hoặc cần chi một khoản lớn đột xuất, tôi buộc phải bán bớt tài sản (có mua lại cũng khó và lâu). Điều này khiến tôi lo lắng, nếu tình trạng kéo dài thì số tích lũy sẽ dần hao hụt trong khi tương lai vô định. Tôi tâm sự với gia đình nhưng mọi người chỉ động viên: "Không sao, cứ tận hưởng cuộc sống", không thể gợi ý hướng đi nào.

Là độc giả thường xuyên của VnExpress, tôi thấy có rất nhiều ông bà, cô chú, anh chị và cả các bạn trẻ với những góc nhìn phong phú. Vì vậy, tôi mạnh dạn gửi bài. Đúng như mong đợi, mọi người đã góp rất nhiều ý kiến gợi mở mà người trong cuộc như tôi khó nhìn thấy. Ngoài ra, những bình luận động viên hoặc trêu đùa cũng khiến tôi yên tâm và bật cười không ít. Tôi đọc kỹ từng bình luận, ghi chép lại những ý hay và bổ ích. Tôi sẽ cân nhắc phân bổ lại tài sản, tạo dòng tiền thụ động ổn định, đầu tư thêm vài hạng mục nhỏ phù hợp với kiến thức của mình, đồng thời tiếp tục duy trì và cải thiện công việc hiện tại.

Năm Bính Ngọ sắp đến, xin kính chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn.

Quỳnh Như