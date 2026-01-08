So sánh ưu đãi thuế xe hybrid giữa Việt Nam, Thái Lan và Indonesia

So với Việt Nam, hai nước láng giềng có mức ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid thấp hơn, nhưng với nhiều quy định khắt khe hơn.

Thái Lan, Indonesia là những thị trường có doanh số xe mới hàng năm lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á và xe hybrid cũng vậy. Chính phủ hai nước này có nhiều ưu đãi cho xe hybrid tự sạc (HEV), sạc ngoài (PHEV) hay hybrid nhẹ (MHEV) để thúc đẩy doanh số.

Việt Nam mới áp dụng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho xe HEV từ 2026. Ở Thái Lan, nước này có loại thuế tương tự là Excise Tax. Còn tại Indonesia, chính phủ nước này dùng loại thuế cho mặt hàng xa xỉ, gọi là Luxury Sales Tax hay PPnBM theo tiếng địa phương.

Dưới đây là bảng so sánh mức thuế ưu đãi dành cho các loại xe hybrid nói chung tại ba nước từ 2026. Giá trị % tính trên giá xe trước thuế. Nếu xe lắp ráp, sản xuất trong nước, đó là giá xuất khẩu. Nếu là xe nhập khẩu sẽ là giá sau khi đóng thuế nhập khẩu.

Phân loại Việt Nam Thái Lan Indonessia Xe MHEV Chưa có 10-12% 3% Xe HEV 24,5-105% 6-9% Xe PHEV 5-10%

Tỷ lệ % của thuế TTĐB cho xe hybrid tại Việt Nam tính dựa trên công thức 70% so với xe xăng, dầu cùng loại. Tùy vào dung tích động cơ, hiện các dòng xe xăng, dầu loại 9 chỗ trở xuống có thuế TTĐB 35-150%. Như vậy, thuế tương ứng cho xe hybrid sẽ là 24,5-105%.

Ở Thái Lan, mức thuế TTĐB 5-10% cho xe hybrid có nghĩa tương đương khoảng 30-50% so với xe xăng, dầu. Cụ thể, thuế cho xe xăng, dầu dao động 14-34%, điều chỉnh theo mức phát thải CO2/km. Riêng các mẫu có dung tích động cơ lớn hơn 3 lít, hoặc thuộc các dòng siêu xe, siêu sang, mức thuế là 50%.

Ở Indonesia, mức PPnBM cho xe xăng, dầu dao động 10-40% cho các mẫu xe phổ biến nhất thị trường, dung tích động cơ dưới 3 lít. Chính phủ nước này cũng điều chỉnh mức thuế theo lượng phát thải giống như Thái Lan. Riêng những dòng có dung tích trên 3 lít, mức thuế PPnBM dao động 40-125%. Như vậy thuế cho xe hybrid chưa bằng 10% so với xăng, dầu.

Nếu so sánh mức đóng thuế, Thái Lan và Indonesia đang có tỷ lệ ưu đãi tốt hơn so với Việt Nam. Tuy nhiên, yêu cầu để đạt được thuế ưu đãi tại mỗi quốc gia lại khác nhau và đi kèm là nhiều tiêu chuẩn ràng buộc.

Với Việt Nam, thuế hybrid chỉ áp dụng cho xe có mức năng lượng sử dụng không quá 70% so với xe xăng, dầu cùng dung tích. Theo Nghị định 360/2025, việc xác định tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% tổng năng lượng xe theo hai cách. Điểm chung là đều so sánh tỷ lệ mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) theo chu trình kết hợp của xe HEV với mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) trung bình của ôtô động cơ đốt trong (ICE) sử dụng thuần xăng, cùng dung tích xi-lanh, gọi tắt là R.

Nếu tỷ lệ R không quá 70%, các mẫu HEV được áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 70% so với xe ICE cùng loại theo quy định của Chính phủ. Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm công bố mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) trung bình của ôtô động cơ đốt trong (ICE) sử dụng thuần xăng (gọi tắt là FCconv) để làm căn cứ đối chiếu, so sánh. Giá trị này công bố trước 31/3 hàng năm và lần đầu tiên là trước 31/1/2026.

Một mẫu Corolla Cross hybrid tại Thái Lan. Ảnh: Autoinfo

Với Thái Lan, để đạt được ưu đãi thuế, xe phải nằm trong những nhóm sau:

Xe MHEV áp dụng mức 10% nếu phát thải dưới 100 g CO2/km (tương đương tiêu thụ từ 4,3 lít/100 km trở xuống).

Xe MHEV áp dụng mức 12% nếu phát thải 101-120g CO2/km (tương đương tiêu thụ lớn hơn 4,3 và nhỏ hơn 5,2 lít/100 km).

Xe HEV áp dụng mức 6% nếu phát thải dưới 100 g CO2/km (tương đương tiêu thụ từ 4,3 lít/100 km trở xuống).

Xe HEV áp dụng mức 9 % nếu phát thải 101-120g CO2/km (tương đương tiêu thụ lớn hơn 4,3 và nhỏ hơn 5,2 lít/100 km).

Xe PHEV áp dụng mức 5% nếu tầm hoạt động thuần điện từ 80 km trở lên.

Xe PHEV áp dụng mức 10% nếu tầm hoạt động thuần điện dưới 80 km.

Tỷ lệ nội địa hóa linh kiện 17-45% tùy loại xe.

Cam kết đầu tư ít nhất khoảng 84 triệu USD cho giai đoạn 2024-2027 để nội địa hóa xe hybrid.

Với Indonesia, điều kiện bao gồm:

Chỉ áp dụng cho xe sản xuất, lắp ráp nội địa.

Các xe được Chính phủ chứng nhận thuộc chương trình phát thải thấp (LCEV).

Xe hybrid chạy xăng có mức tiêu hao nhiên liệu không quá 6,45 lít/100 km.

Xe hybrid chạy dầu có mức tiêu hao nhiên liệu không quá 5,71 lít/100 km.

Tỷ lệ nội địa hóa ít nhất 40%.

Ngoài những ràng buộc kể trên, chính phủ Thái Lan và Indonesia còn nhiều yêu cầu khắt khe khác. Mục đích là vừa khuyến khích sử dụng xe hybrid, vừa thúc đẩy các hãng xe nước ngoài tăng cường sản xuất nội địa. Những nước này cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh mức thuế ưu đãi tùy vào các giai đoạn phát triển và thực tế thị trường.

Thành Nhạn