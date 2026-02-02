Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị tạm dừng chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

TP HCMSở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị dừng chỉnh trang khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa do màu sắc khác phương án ban đầu.

Trong công văn gửi Sở Xây dựng ngày 2/2, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM cho biết đơn vị tài trợ là Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao, công trình công cộng trên địa bàn. Tuy nhiên, một số khu vực đặc thù và là điểm nhấn biểu tượng ở thành phố, như quảng trường chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng diện mạo khu trung tâm.

Ghi nhận thực tế và phản ánh từ cộng đồng, Sở nhận xét nhiều hạng mục, hình thức triển khai tại đây đang gây tranh luận về thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan, màu sắc.

Khu vực chợ Bến Thành được sơn mới phần mái, hình sóng nước kết hợp chỉnh trang mặt ngoài các công trình. Ảnh: Quỳnh Trần

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng cho biết tại hai khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa, phương án ban đầu khác với thực tế thi công về màu sắc, phạm vi thực hiện. Việc điều chỉnh này cũng chưa rõ đã được "cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi triển khai hay chưa". Theo Sở, việc thay đổi màu sắc đã tác động trực tiếp đến không gian cảnh quan và các công trình kiến trúc xung quanh.

Vì vậy, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Sở Xây dựng, với vai trò cơ quan chủ trì, tạm dừng chỉnh trang ở hai khu vực trên. Đơn vị tài trợ cung cấp phương án đang thi công và giải trình sự khác biệt so với phương án đã được chấp thuận.

Đồng thời, Sở cũng đề nghị tổ chức họp lấy ý kiến sở ngành liên quan cùng các hội nghề nghiệp như: kiến trúc sư, quy hoạch, mỹ thuật, chuyên gia kiến trúc cảnh quan đô thị. Từ đó, Khang Điền sẽ hoàn thiện phương án chỉnh trang, báo cáo UBND TP HCM xem xét, quyết định.

Trước đó vào tháng 1, UBND TP HCM chấp thuận việc chỉnh trang tại 7 khu vực trung tâm thành phố nhằm tạo diện mạo mới đón Tết Bính Ngọ 2026, gồm: quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng.

Công việc dự kiến hoàn tất trước ngày 10/2, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do Khang Điền tài trợ. Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai. Tuy nhiên, sau hai tuần thi công, màu sắc ở các khu vực chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa có nhiều ý kiến trái chiều về tính thẩm mỹ, cảnh quan.

Hồ Con Rùa sau chỉnh trang nhìn từ trên cao, phần cầu thang của hồ được sơn màu trắng thay vì màu xanh như trước, ngày 2/2. Ảnh: Thanh Tùng

Chợ Bến Thành xây từ năm 1912 đến năm 1914 hoàn tất. Công trình có tổng diện tích khoảng 13.000 m2, giới hạn bởi các trục đường: Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tôn - Công trường Quách Thị Trang. Hiện đây là di tích cấp thành phố và một trong những công trình biểu tượng của TP HCM, thu hút nhiều người dân, du khách.

Hồ Con Rùa có tên Công trường Quốc tế, là nút giao của đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân và Võ Văn Tần. Công trình xây dựng trong năm 1965-1967, ban đầu hồ có rùa bằng hợp kim đỡ trên lưng bia đá nên người dân gọi là Hồ Con Rùa. Xung quanh khu vực có nhiều nhà hàng, quán bar, cà phê, là nơi được nhiều người dân, du khách đến vui chơi, giải trí.

Giang Anh - Lê Tuyết