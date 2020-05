Số người chết vì nCoV ở Nga tăng kỷ lục

Nga ghi nhận thêm 174 người chết vì nCoV, mức tăng kỷ lục trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 3.807.

Giới chức y tế Nga hôm nay cho biết số ca nhiễm nCoV tại nước này tăng thêm 8.915, lên 362.342 trường hợp, cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Brazil. Tuy nhiên, số người bình phục trong một ngày cũng tăng kỷ lục với 12.331 trường hợp, dấu hiệu cho thấy đại dịch ở Nga có thể đã qua đỉnh.

Một phòng điều trị tích cực cho bệnh nhân Covid-19 tại Moskva, Nga hôm 17/5. Ảnh: AFP.

Thống kê do chính phủ Nga công bố còn cho thấy số ca nhiễm mới đang liên tục giảm. Tỷ lệ tử vong vì nCoV ở nước này cũng thấp hơn nhiều so với các quốc gia ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm tương tự. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cáo buộc Nga thống kê thấp hơn thực tế nhằm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng.

Trong khi đó, các quan chức y tế Nga giải thích rằng một phần lý do khiến số ca tử vong của họ thấp hơn so với Mỹ và nhiều nước Tây Âu là chỉ những người chết với nguyên nhân trực tiếp do nCoV mới được đưa vào thống kê, thay vì tính tất cả ca tử vong nhiễm nCoV. Họ còn cho biết tỷ lệ thấp nhờ các biện pháp phòng ngừa hiệu quả và xét nghiệm rộng rãi.

Những dấu hiệu tích cực dường như thúc đẩy chính phủ Nga nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19 tại một số khu vực, nhưng thủ đô Moskva, tâm điểm dịch của nước này, vẫn bị phong tỏa chặt chẽ ít nhất đến cuối tháng.

Tổng thống Vladimir Putin vừa trở lại Điện Kremlin sau thời gian làm việc từ xa vì Covid-19. Tuy nhiên, phát ngôn viên Dmitry Peskov không cho biết liệu Putin đã quay lại làm việc bình thường tại đây hay chưa.

Ánh Ngọc (Theo AFP)