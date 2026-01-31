'Sở Hy ơi, dậy đi' - tiếng gọi bạn bè kéo cậu bé 8 tuổi từ cõi chết trở về

Trung QuốcBị tổn thương não sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Lưu Sở Hy ở tỉnh Hồ Nam dần tỉnh lại sau gần hai tháng hôn mê nhờ nghe tiếng giáo viên và bạn bè qua video phát bên giường bệnh hàng ngày.

"Sở Hy, dậy đi con. Đến lượt con trả lời câu hỏi rồi này". "Chỉ cần con mở mắt ra thôi". "Sở Hy ơi, về sớm nhé, bọn mình đang đợi cậu đi đá bóng cùng đây". "Cả lớp nhớ cậu lắm. Nếu cậu nghe thấy, làm ơn hãy mở mắt ra đi". Những tiếng gọi thiết tha ấy không phải vang lên trong lớp học, mà là từ video được phát liên tục bên giường bệnh của một cậu bé đang cận kề cửa tử, theo Xinhua ngày 29/1.

Tháng 11/2025, tai họa ập đến với gia đình Lưu Sở Hy, học sinh trường Tiểu học Kim Ngạc, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến em bị tổn thương não và dập phổi nặng nề. Thời điểm đó, các bác sĩ tiên lượng cơ hội tỉnh lại của Sở Hy là vô cùng mong manh.

Sau gần hai tháng hôn mê sâu, Lưu Sở Hy tỉnh dậy trong tình yêu thương và sự quan tâm từ bạn bè cùng lớp. Ảnh: CCTV

Không từ bỏ hy vọng, mẹ của Sở Hy đã đưa em đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để tìm kiếm cơ hội cứu chữa. Theo lời khuyên của bác sĩ, gia đình đã chuyển em đến Bệnh viện Tương Nhã thuộc Đại học Trung Nam. Tại đây, người mẹ không ngừng tìm kiếm thông tin, lục lại từng ca bệnh tương tự với hy vọng tìm thấy một tia sáng có thể đánh thức con trai.

Sau khi được một bác sĩ cho biết những âm thanh quen thuộc hoặc âm nhạc yêu thích có khả năng kích thích các vùng đặc trưng của não bộ, từ đó mở ra cơ hội đánh thức bệnh nhân, bà bắt đầu thu thập những bản nhạc báo thức và nhạc thể dục buổi sáng của trường để phát cho con nghe mỗi ngày. Đồng hành cùng gia đình, giáo viên chủ nhiệm cũng vận động các bạn cùng lớp ghi lại những video động viên gửi đến Sở Hy.

Cậu bé 8 tuổi hồi sinh sau 55 ngày hôn mê sâu nhờ tiếng gọi của bạn bè Sở Hy tỉnh lại khi nghe các bạn gọi qua video. Video: CCTV

Các em đồng thanh gọi tên Sở Hy, kể những câu chuyện cười giờ giải lao, hay hát vang bài hát yêu thích của cậu bạn. Tất cả âm thanh ấy được người mẹ phát đi phát lại bên tai con mình hàng ngày. Thời gian đầu, Sở Hy gần như không có phản ứng. Nhưng đến ngày thứ 45, cậu bé dường như nghe thấy tiếng gọi của bạn bè, đôi mắt mấp máy mở ra trong chốc lát. Vài ngày sau, em nở nụ cười khi nghe thấy giọng nói của giáo viên chủ nhiệm qua băng ghi âm. Đến ngày thứ 55, điều kỳ diệu xảy ra khi Sở Hy lấy lại nhận thức và có thể cử động tay trái.

Ngay sau giờ học, bạn bè cùng lớp đã tới bệnh viện thăm em. Dù vết thương ở mắt khiến Sở Hy chưa thể mở hoàn toàn, cậu bé vẫn cố gắng dùng cử chỉ để phản hồi mọi người. Sở Hy thậm chí còn cố gắng mở to mắt và vẫy tay đầy hào hứng khi biết sẽ được miễn bài tập về nhà.

Ngoài những video, các bạn nhỏ còn tự tay làm thiệp với lời chúc "Sở Hy sớm bình phục". Chia sẻ với truyền thông, mẹ của Sở Hy nghẹn ngào: "Cuối cùng tôi cũng thấy được ánh mặt trời sau đám mây mù. Phép màu đã thực sự xảy ra". Bà gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ cùng tập thể giáo viên, học sinh, đồng thời bày tỏ mong muốn câu chuyện của con trai mình sẽ tiếp thêm niềm tin cho những gia đình đang rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Dù chặng đường phục hồi phía trước còn dài, sức khỏe của Sở Hy đang cải thiện một cách ổn định. Câu chuyện về nghị lực sống của nam sinh đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc với hơn 10 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng và sức mạnh của tình bạn, tin rằng có những điều kỳ diệu mà y học không thể giải thích hết, chỉ có thể cảm nhận bằng tình yêu thương.

Sở Hy (hàng 2, đầu tiên từ trái sang) cùng các bạn trong lớp năm 2025. Ảnh: CCTV

Bình Minh (Theo Xinhua, SCMP)