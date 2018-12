Zen 5.5s - smartphone màn hình lớn giá 2 triệu đồng

Wexler tới từ Nga là thương hiệu vừa mới có mặt ở thị trường Việt Nam. Smartphone đầu tiên được đưa về nước có giá bán chỉ 1,99 triệu đồng. Đây là model nằm ở phân khúc phổ thông cùng tầm với Samsung Galaxy J1 (2016) của Samsung hay Zenfone Go của Asus.

Thiết kế và màn hình

Điểm đáng chú ý nhất trên smartphone của Wexler là màn hình lớn, lên tới 5,5 inch. Viền màn hình hai bên được làm khá mỏng và được bo cong nhẹ theo kiểu 2,5D khiến cho ngoại hình của Zen 5.5s trông không bị rẻ tiền như một số smartphone phổ thông cùng tầm.

Màn hình lớn với tấm nền IPS và độ phân giải HD là điểm đáng quan tâm trên model 2 triệu đồng.

Trong khi hầu hết các smartphone Android dưới 2 triệu đồng đều chỉ có màn hình độ phân giải qHD hay WVGA, Wexler Zen 5.5s sở hữu độ phân giải HD 720p. Vì thế, hình ảnh khi lướt web, xem phim hay chơi game đều tạm ổn trên một màn hình lớn. Việc sử dụng tấm nền LCD IPS giúp cho góc nhìn khá rộng, màu sắc trong trẻo. Máy cũng có chế độ điều chỉnh ánh sáng tự động theo môi trường và công nghệ MiraVision, cho phép thay đổi lại tông màu ấm sang lạnh, bớt ám vàng hoặc ám xanh theo sở thích mỗi người.

Cảm giác cầm không gây nhiều khó chịu dù có màn hình lớn. Vỏ nhựa nhưng trọng lượng của máy ngang với iPhone 6s Plus và dày hơn nhiều, 8,5 mm. Zen 5.5s có cụm camera phía sau khá to và bị lồi, tuy nhiên, có đèn flash LED trợ sáng. Nhược điểm của thiết kế là phần mặt lưng đen mờ bị bám mồ hôi và vân tay khá nhiều. Dãy phím cảm ứng ở mặt trước bị đặt lệch, sát về cạnh viền dưới và không có đèn nền.

Sản phẩm có thiết kế đơn giản, vỏ nhựa.

Wexler trang bị cho mẫu Android phổ thông của hãng hai khe cắm sim, có hỗ trợ kết nối 4G LTE ở Việt Nam. Ngoài bộ nhớ trong chỉ có 8GB, máy còn có khe cắm thẻ nhớ microSD. Tuy nhiên, cả ba đều đượt đặt bên dưới nắp lưng và phải gỡ pin mới có thể tiếp cận.

Xét về thiết kế, mẫu smartphone phổ thông của Wexler khá ổn nhờ có màn hình lớn. Phụ kiện đi kèm với sản phẩm được phân phối chính hãng không chỉ có cáp, sạc và tai nghe, mà còn có cả thẻ nhớ microSD 8GB. Tuy nhiên, ngoại hình Zen 5.5s không tạo được ấn tượng và khác biệt với Android phổ thông, hàng Trung Quốc đang có ở Việt Nam, dù Wexler là một thương hiệu tới từ Nga.

Ảnh thực tế Wexler Zen 5.5s

Hiệu năng và tính năng khác

Hạn chế vẫn là RAM 1GB và bộ nhớ trong 8GB, khiến máy chạy chưa mượt và không cài được nhiều ứng dụng hoặc trò chơi có dung lượng lớn. Tuy nhiên, vi xử lý 4 nhân tốc độ 1,5GHz, MediaTek MT6735, đem lại hiệu năng khá tốt so với tầm giá. Máy có thể chạy được một số game 3D như Asphalt 8 hay Need for Speed, nhưng phù hợp nhất vẫn là các trò chơi đơn giản, không đòi hỏi cao về cấu hình. Tốc độ khởi động các ứng dụng chấp nhận được, thậm chí, còn nhanh hơn một số máy Windows Phone Lumia cùng tầm tiền.

Hệ điều hành Android 5.1 Lollipop với giao diện gốc nhưng có không ít phần mềm "rác".

Trang bị đáng giá nhất ở Zen 5.5s là việc hỗ trợ và tương thích với kết nối mạng 4G LTE ở Việt nam, thay vì chỉ có 3G như hầu hết các smartphone phổ thông hiện giờ. Nhưng còn lại, không có tính năng đặc sắc được Wexler đưa vào phần mềm. Chế độ chia sẻ dữ liệu HotKnot, độc quyền trên các dòng Android chip MediaTek, cũng chưa thông dụng.

Sản phẩm chạy Android 5.1 Lollipop với giao diện gốc của Google. Tuy được phân chính hãng ở Việt Nam, smartphone của Wexler lại chứa khá nhiều ứng dụng “rác”, sử dụng ngôn ngữ tiếng Nga. Người dùng không thích có thể gỡ khỏi máy nhưng sẽ tốn thời gian.

Zen 5.5s có camera chính và phía trước lần lượt 8 và 2 megapixel. Các tính năng chụp hình mà Wexler trang bị cũng như sản phẩm các hãng khác cùng tầm, ví dụ làm đẹp chân dung, chụp ảnh Panorama, hỗ trợ HDR, quay video với độ phân giải HD 720p. Chất lượng ảnh và video đem lại ở mức khá. Trong điều kiện đủ sáng, ảnh cho độ chi tiết khá, màu sắc chấp nhận được nhưng còn hạn chế khi dải tương phản thấp, ảnh dễ cháy sáng hoặc quá tối. Cũng như hầu hết các smartphone phổ thông, nhược điểm trên Weler Zen 5.5s là khả năng chụp thiếu sáng kém, bắt nét chậm và ảnh xuất hiện nhiều nhiễu.

Ảnh chụp thử từ Wexler Zen 5.5s:

Pin của máy khá ổn. Có dung lượng không quá lớn, 2.800 mAh, nhưng smartphone màn hình 5,5 inch vẫn cho thời gian sử dụng lâu hơn được một ngày. Nếu chơi game liên tục hay xem phim, thời gian sử dụng trung bình đạt từ 6 tới 8 tiếng. Dù vậy, máy sạc pin chậm khi phải mất tới gần 3 giờ đồng hồ mới nạp đầy hoàn toàn.

Với mức giá gần 2 triệu đồng, Wexler Zen 5.5s là mẫu smartphone phổ thông phù hợp cho nhu cầu liên lạc và giải trí thông thường. Màn hình lớn, pin lâu giúp cho máy lướt mạng, xem phim khá thoải mái. Việc hỗ trợ 4G LTE là điều ít sản phẩm cùng tầm có được. Tuy nhiên, độ mượt mà cùng với chất lượng camera là điểm chưa làm hài lòng.

So sánh một số smartphone Android 2 sim phổ thông tầm 2 triệu đồng: