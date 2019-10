Nhiều nhà sản xuất đưa wi-fi tích hợp vào bình nước nóng nhằm đem đến ba yếu tố an toàn, tiết kiệm và bền bỉ cho sản phẩm.

Trong tiêu dùng hiện đại, hai yếu tố an toàn và tiết kiệm điện ngày một ảnh hưởng đến quyết định của người mua. Bình nước nóng không nằm ngoài xu hướng này vì đây là một trong những sản phẩm được sử dụng thường xuyên nhất, trong khi ngốn khá nhiều điện năng và đã có không it sự cố chập cháy xảy ra. Để giải quyết bài toán này, các hãng bình nước nóng ngày càng tập trung nghiên cứu để đưa công nghệ vào sản phẩm. Nhờ công nghệ, sản phẩm trở nên an toàn hơn và quan trọng là tiết kiệm điện.

Bình nước nóng kết nối Wi-Fi tiết kiệm 25% điện năng tiêu thụ

Một trong những giải pháp tiết kiệm điện cho bình nước nóng mới nhất là tích hợp công nghệ wi-fi thông minh. Mới đây, nhà sản xuất Ariston Thermo đưa ra thị trường Việt Nam hai sản phẩm, với công bố giúp tiết kiệm đến 25% điện năng tiêu thụ nhờ tích hợp ứng dụng quản lý Aqua Ariston Net trên điện thoại di động.

Hai dòng sản phẩm Andris2 và Slim2 tại thị trường Việt Nam.

Là một trong những nhà sản xuất tiên phong về công nghệ, Ariston cho biết với công nghệ wi-fi thông minh này, người dùng có thể lên lịch đun nước mọi lúc mọi nơi chỉ với vài thao tác trên điện thoại, không còn phải mất thời gian đợi chờ bình đun nước như trước đây.

Ứng dụng Aqua Ariston Net giúp kết nối máy nước nóng và điện thoại thông minh.

Cơ chế kết nối và quản lý là thực hiện thông qua ứng dụng trên di động Aqua Ariston Net (có trên hệ điều hành Android và iOS). Ứng dụng cho phép các thao tác điều khiển từ xa như bật tắt bình, hẹn giờ đun nước và thiết lập lịch đun nước theo tuần. Nhờ đó, người dùng vừa được trao tiện lợi tối đa, vừa tiết kiệm thời gian cũng như năng lượng tiêu thụ khi chỉ cần đun nước trong những thời điểm cần thiết.

Ông Hoàng Thanh Phong, Giám đốc Tiếp thị Ariston Việt Nam đang giới thiệu sản phẩm mới nhất đến các đối tác.

Ngoài ra, lượng điện tiêu thụ được gửi đến ứng dụng hàng ngày, giúp người dùng kiểm soát lượng điện tiêu thụ đồng thời điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Theo Ariston, với sự trợ giúp đắc lực của ứng dụng Aqua Ariston Net, người tiêu dùng có thể tiết kiệm đến 25% lượng điện năng sử dụng.

Ngoài ra, vi mạch lắp trong bình liên tục kiếm tra thông số và lỗi phát sinh để báo về ứng dụng. Do đó, người dùng sẽ yên tâm khi sử dụng bình nước nóng, cũng như chủ động hơn trong việc bảo quản thiết bị.

Ứng dụng Aqua Ariston Net có nhiều chế độ và thiết lập chỉ với một chạm.

Theo nhà sản xuất, hai sản phẩm Andris2 Top wi-fi và Slim2 Lux wi-fi mau chóng nhận được sự ủng hộ của những người tiêu dùng chuộng công nghệ. Vợ chồng chị Phạm Hường (Hà Nội) đã sử dụng các sản phẩm Ariston nhiều năm. Chị cho biết vừa thay bình nước nóng cũ tại nhà bằng Andris2 Top wi-fi: "Ban đầu vợ chồng mình cũng không tin, nhưng sau vài ngày thì phải công nhận là xài máy thông minh tiết kiệm điện là có thật. Nhờ có báo cáo tiêu thụ điện trên ứng dụng, nên mình có thể thấy lượng điện dùng có giảm đi đáng kể sau 1 tuần sử dụng. Lí do là vì máy tự động ghi nhớ lượng nước và nhiệt độ mà nhà mình hay xài, để đun vừa đủ lượng nước và tránh lãng phí."

Xu hướng tích hợp công nghệ wi-fi vào bình nước nóng

An Bình