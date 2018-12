Xiaomi Redmi 5 Plus là smartphone ở phân khúc dưới bốn triệu đồng mới nhất của Xiaomi. Sản phẩm chính hãng phân phối bởi Digiworld, sẽ được bán độc quyền tại FPT Shop từ 6/3 với mức giá 3,999 triệu đồng với ba màu: xanh coral, đen và vàng. Đặt trước từ 1 đến 5/3, bạn sẽ được sở hữu sản phẩm sớm cũng như được tặng thêm sạc dự phòng dung lượng 10.000 mAh trị giá 380.000 đồng.

Sạc dự phòng Gen 2 của Xiaomi là sản phẩm được yêu thích trên thị trường bởi sở hữu thiết kế mỏng nhẹ và dung lượng "khủng" 10.000 mAh. Đây được ví như "phao cứu sinh" sẽ tiếp năng lượng cho chiếc smartphone của bạn và hứa hẹn là người bạn đồng hành cho những người phải dùng điện thoại liên tục, người hay di chuyển hay thường xuyên giải trí, "chiến" game trên điện thoại.

Ngoài ra, bạn có thể chọn mua Redmi 5 Plus trả góp 0% lãi suất với khoản trả trước chỉ 10% giá máy và được hoàn tiền 100.000 đồng. Như vậy, chỉ với 299.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu ngay Xiaomi Redmi 5 Plus và hưởng 0% lãi suất trong suốt bốn tháng trả góp.

Những ưu đãi trên sẽ dành tặng cho 1.000 khách hàng đầu tiên đặt mua Xiaomi Redmi 5 Plus tại đây với số tiền cọc chỉ 500.000 đồng.

Từ 1-5/3, 1.000 khách hàng đặt trước Xiaomi Redmi 5 Plus sẽ nhận thêm sạc dự phòng Xiaomi Gen 2 hoặc được trả góp 0% lãi suất, trả trước chỉ 299.000 đồng.

Redmi 5 Plus có giá dưới 4 triệu đồng nhưng được Xiaomi chăm chút từ thiết kế đến cấu hình. Nhà sản xuất đã kết hợp với các nhà cung cấp tốt, những phương pháp kiểm nghiệm độ bền nghiêm ngặt để sản phẩm của họ đạt chất lượng.

Redmi 5 Plus nhỉnh hơn các smartphone trong cùng phân khúc kể cả về cấu hình và thiết kế.

Về thiết kế, Xiaomi Redmi 5 Plus có mặt lưng làm từ kim loại nguyên khối với kiểu cắt vát kim cương chạy dọc thân máy cho tổng thể trông thanh mảnh, chắc tay và sang trọng. Sản phẩm còn ấn tượng với màn hình tràn viền kích thước 6 inch với tỷ lệ 18:9, viền màn hình mỏng – xu hướng đang rất thịnh hành trong giới smartphone từ cuối năm 2017 đến nay.

Không chỉ to, màn hình Redmi 5 Plus còn có độ phân giải Full HD, kết hợp cùng tấm nền IPS. Kính Gorilla Glass giúp màn hình bền chắc, hạn chế vỡ khi có va đập. Máy còn được thiết kế để khi rơi, phần góc sẽ tiếp đất trước, giảm thiểu việc vỡ màn hình. Redmi 5 Plus đang sở hữu thiết kế và màn hình nhỉnh hơn các smartphone khác trong cùng tầm giá.

Xiaomi Redmi 5 Plus còn sở hữu chip Snapdragon 625 của Qualcomm, xung nhịp 2.0GHz. Đây là một trong những chip tầm trung hiếm hoi được sản xuất theo tiến trình 14nm, có khả năng tiết kiệm điện tốt và ít toả nhiệt hơn. Máy cài sẵn hệ điều hành Android 7.1 và giao diện tùy chỉnh MIUI 9.0. Máy có khả năng chạy song song hai ứng dụng cùng lúc, tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng.

Một điểm đáng giá khác mà Redmi 5 Plus sở hữu là viên pin Li-Po 4.000mAh. Với trang bị "khủng" này, sau mỗi lần sạc đầy bạn có thể xem video liên tục trong 14 tiếng, chơi game không ngừng trong tám tiếng.

Redmi 5 Plus có camera sau 12 megapxiel, ống kính khẩu độ F2.2, hợp cùng đèn flash hai tông màu trợ sáng, chế độ tự động lấy nét, nhận dạng khuôn mặt, chụp toàn cảnh Panorama, xóa phông... Xiaomi cũng quan tâm đến người dùng thích chụp ảnh selfie bằng việc trang bị camera trước 5 megapixel, đèn flash hỗ trợ cả khi quay video... Ngoài ra, bạn có thể "trang điểm" cho bức ảnh của mình bằng chế độ làm đẹp thông minh Beautify 3.0 gồm 36 kiểu.

Sản phẩm mua tại FPT Shop là hàng chính hãng, được đổi trả miễn phí trong 30 ngày. Bạn có thể chọn mua trực tiếp tại cửa hàng, chọn mua online hoặc gọi hotline 1800 6601 để được tư vấn, mua hàng nhanh.

Thu Ngân