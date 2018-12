Thiết kế lấy cảm hứng từ Pháp

Là một hãng điện thoại đến từ Pháp, Wiko cho biết luôn trau chuốt và kết hợp ý tưởng thiết kế tinh tế trên các dòng smartphone của mình. Sự tinh tế ở đây được thể hiện qua quy trình thiết kế View 2 Plus phiên bản giới hạn Lavender, dự kiến sẽ được Wiko mở bán ngày 11/11. Phiên bản này lấy cảm hứng sắc màu từ hoa Lavender, một loài hoa màu tím đặc trưng của nước Pháp, kết hợp với màu xanh bleen từ logo của thương hiệu Wiko. Nhiều người đánh giá sự kết hợp sẽ giúp người dùng View 2 Plus phiên bản Lavender cảm thấy thích thú.

Chưa hết, Wiko View 2 Plus còn được áp dụng hiệu ứng ánh gương lên phần thân máy, như trên những dòng điện thoại kim loại nguyên khối cao cấp. Wiko cho biết đã đầu tư và chăm chút rất nhiều về thiết kế cho một smartphone trong tầm giá 3 triệu như View 2 Plus, phiên bản Lavender trở nên cao cấp và sang trọng hơn so với nhiều đối thủ cùng giá bán.

Một số hãng điện thoại khác như Huawei, Oppo cũng có thiết kế với màu sắc tương tự dành cho người yêu thích màu tím nhưng sản phẩm tầm giá cao hơn, từ 6-7 triệu. Do đó, Wiko View 2 Plus thu hút những người đi tìm một chiếc điện thoại có giá bán khoảng 3 triệu đồng nhưng có diện mạo như những máy cao cấp, thiết kế bắt kịp xu hướng.

Không chỉ về thiết kế, Wiko View 2 Plus còn có nhiều tính năng được người dùng đánh giá cao. Màn hình "tai thỏ" tràn viền T-shape có tỉ lệ 19:9 giúp tối ưu cảm giác thoải mái của mắt nhìn. Khả năng hiển thị hình ảnh của View2 Plus trong trẻo, sống động.

Camera kép và công nghệ chụp hình AI

Được trang bị Camera kép 12MP/5MP và bổ sung công nghệ AI giúp nhận diện cảnh và khuôn mặt một cách thông minh, View 2 Plus giúp cho người dùng có thể thỏa sức sáng tạo qua từng góc ảnh.

Mở khóa bằng khuôn mặt FaceID

View 2 Plus trang bị chức năng mở khóa bằng khuôn mặt FaceID, một trong những tính năng mới nhất hiện nay. Người dùng dễ dàng mở máy trong thời gian chưa tới 1 giây chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào màn hình (Face ID) hoặc mở khóa bằng vân tay (Finger Print).

Hiệu năng đáp ứng tốt nhu cầu người dùng

View 2 Plus phiên bản Lavender cũng được trang bị Android 8.1 giúp tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm người dùng. Máy có cấu hình Rom 32G, Ram 3G, chip Snapdragon 450 OctaCore. Với Android 8.1, người dùng có thể lưu trữ không giới hạn các bức ảnh hay các video clip bằng Google Photo. Pin của chiếc smartphone này có dung lượng 4000mAh, khá tốt trong thị trường điện thoại thông minh hiện nay.

Wiko View 2 Plus có giá bán lẻ là 3,599 triệu đồng. Riêng ngày 11/11 tới, máy sẽ được ra mắt tại Tiki với mức giá ưu đãi là 3,299 triệu đồng. Khách hàng quan tâm có thể đặt mua tại https://bit.ly/2D7ywDU

Bên cạnh phiên bản Lavender của View 2 Plus ra mắt ngày 11/11 trên Tiki, Wiko cũng bổ sung phiên bản này cho chiếc View 2 Go trong phân khúc thấp hơn. View 2 Go phiên bản Lavender hiện đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam qua hệ thống FPTshop.

Cũng giống như View 2 Plus, View 2 Go sở hữu màn hình tràn viền T-shape 19:9, pin 4000mAh, mở khóa khuôn mặt FaceID, công nghệ chụp hình AI, hệ điều hành Android 8.1 có giá mềm hơn ở mức 2,899 triệu đồng). FPT Shop đang triển khai chương trình ưu đãi 500 suất đầu tiên giảm 500.000 đồng cho các khách đầu tiên đặt mua View 2 Go trong thời gian 10-16/11 dành cho tất cả các màu.

Vũ Hoàng