WD My Cloud Pro - lưu trữ đám mây cho dân chuyên nghiệp

Điểm thú vị của sản phẩm là có thể truy xuất dữ liệu từ bất kỳ đâu thông qua ứng dụng My Cloud có sẵn trên iOS, Android. Phần mềm này cũng cho phép tự động sao lưu ảnh có sẵn trên các thiết bị này về My Cloud Pro PR4100. Ngoài ra, với các dữ liệu có sẵn trong ổ, người dùng có thể chia sẻ với bạn bè tải về thông qua đường dẫn. Tốc độ tải về của người được chia sẻ phụ thuộc vào tốc độ tải lên mà ổ My Cloud Pro PR4100 kết nối.