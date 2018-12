Theo mô tả, bối cảnh được sử dụng trong trò chơi là thời điểm nước Đại Việt rơi vào hỗn loạn và hoàng đế nhà Minh đã can thiệp và nắm quyền kiểm soát. Hy vọng duy nhất để thoát khỏi sự áp bức nằm trong tay Lê Lợi, một người đàn ông có dòng dõi quý tộc. Trọng trách của ông là đoàn kết các phe phái thù địch, đánh bại Trung Quốc, lấy lại độc lập cho nước Việt.

Nhân vật chính giữa được cho là tạo hình của vua Lê Lợi.

Là một trò chơi chiến thuật, game thủ sẽ điều khiển dân, quân lính để xây dựng nên đế chế của riêng mình, chống lại sự tấn công của các thế lực khác. Trong phiên bản mở rộng này có 4 đế chế thuộc khu vực Đông Nam Á, là Việt Nam, Myanmar, Khmer và Malaysia.

Khả năng quân sự của Việt Nam thời kỳ này được hai nhà phát triển SkyBox Labs và Forgotten Empires xây dựng theo hướng bao gồm lực lượng xoay quanh lối đánh du kích với khả năng tấn công mạnh mẽ với vũ khí tầm xa. Đơn vị quân điển hình là lực lượng lính sử dụng cung tên được làm từ cây mây, với những mũi tên bọc thép có sức sát thương nguy hiểm.

Hình ảnh giới thiệu môi trường game và các công trình kiến trúc.

Trong khi đó, Miến Điện có thế mạnh về khả năng phá phòng thủ, Khmer thiên về tàn phá công trình và Mã Lai là đội thuyền chiến. Môi trường game là các bản đồ với đủ loại địa hình như rừng nhiệt đới, bãi biển, rừng ngập mặn, vùng nước nông...

Đặc biệt, về thiết kế các công trình kiến trúc, nhà phát triển không tạo ra được sự khác biệt khi khiến cho tất cả 4 nước có chung thiết kế công trình theo dạng đền chùa Phật giáo.

Game thủ có nickname KhongSoVo đã lên tiếng về các lỗi sai của nhà phát triển khi xây dựng game về lịch sử Việt Nam.

Có nội dung liên quan tới Việt Nam, game đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều bạn trẻ người Việt. Một số game thủ đã lên tiếng góp ý cho nhà phát triển các điểm sai. Đầu tiên là về các công trình xây dựng, đúng ra phải theo phong cách Á Đông và chịu sự ảnh hưởng nhiều của kiến trúc Trung Quốc. Thứ hai là vũ khí thời kỳ này đã có một số loại hỏa pháo, cùng nhiều loại vũ khí cận chiến. Thứ ba, phong cách chiến tranh cũng không phải hoàn toàn là du kích mà bao gồm cả những trận đánh quy mô lớn.

Age of Empires II HD là bản làm lại có đồ họa đẹp hơn của phiên bản game Age of Empires II, được phát hành năm 1999. Game có lối chơi đậm chất chiến thuật, yêu cầu game thủ xây dựng đế chế của riêng mình, xin quân ra để bảo vệ và tấn công các thế lực khác ở xung quanh. Rise of the Rajas là bản mở rộng thứ ba của trò chơi này, dự kiến phát hành vào ngày 20/12 tới trên Steam.

Bảo Nam