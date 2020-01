Điểm đánh giá camera của DxoMark với mẫu smartphone Việt đạt 92 điểm với phần chụp hình, trong khi đó, model của Apple đạt 90 điểm.

Vsmart Live cũng là mẫu smartphone Androidd đầu tiên được trang web chuyên đánh giá về camera nổi tiếng, DxoMark, kiểm nghiệm. Có giá 3,79 triệu đồng nằm trong phân khúc phổ thông, nhưng mẫu Android thương hiệu Việt có điểm đánh giá ngang với iPhone 7 Plus với giá hơn 10 triệu đồng.

Điểm đánh giá camera của Vsmart Live vừa được cập nhật vào bảng xếp hạng của DxoMark hôm 29/1.

Riêng ở phần đánh giá chụp ảnh, Live đạt 92 điểm và nhiều hơn 2 điểm so với iPhone 7 Plus. Lợi thế ở model Vsmart là có hệ thống camera ba ống kính với ống kính góc siêu rộng, thay vì camera kép đi kèm ống tele 2x như 7 Plus. DxoMark cho rằng sản phẩm tới từ Việt Nam có chất lượng chụp ảnh khá tốt trong điều kiện thiếu sáng nhưng vẫn còn không ít hạn chế. Ví dụ, dải tương phản động hẹp khiến ảnh chụp ở điều kiện ánh sáng phức tạp, có độ chênh sáng tối lớn sẽ bị mất chi tiết. Khả năng chụp thiếu sáng không tốt và việc lấy nét chậm.

Hơn về khả năng chụp ảnh nhưng điểm đánh giá quay phim của Vsmart Live lại chỉ được 78 điểm, thấp hơn 6 điểm so với iPhone 7 Plus. Vì thế, xét về điểm số tổng thể của camera, Live cũng thua khi chỉ đạt được 87 điểm trong khi model của Apple được 88 điểm.

Thể hiện màu sắc khá tốt so với giá tiền, việc chống rung kém khiến chất lượng quay video của Vsmart Live không được đánh giá cao. Ngoài ra, hình ảnh thiếu chi tiết, quá sáng và dễ gặp noise là những hạn chế dễ nhận thấy ở khả năng quay video của Live.

Điểm chi tiết ở mẫu smartphone Việt đầu tiên mà DxoMark đánh giá camera.

Với điểm tổng cộng 87, camera của mẫu smartphone thương hiệu Việt nằm ở nhóm tầm trung và còn khoảng cách xa với những model tốt nhất. Trong số các điện thoại Android tầm trung, camera của Live xếp dưới Galaxy A9 của Samsung, Mi Note 3 của Xiaomi nhưng trên Nokia 7.2 và Samsung Galaxy A50.

Vsmart Live là smartphone đầu tiên của VinSmart ra mắt trong năm 2019, thuộc vòng sản phẩm thứ hai của hãng điện thoại Việt này. Khi mới xuất hiện trên thị trường, Live được cho là giống mẫu Meizu 16XS bán tại Trung Quốc từ hình thức đến các thành phần bên trong. Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 675, màn hình 6,2 inch độ phân giải FullHD. Camera phía sau gồm 3 ống kính, trong đó camera chính độ phân giải 48 megapixel khẩu độ f/1.7. Sản phẩm cũng thu hút chú ý có mức giảm giá một nửa chỉ sau một thời gian ngắn lên kệ, từ 7 triệu đồng xuống 3,79 triệu đồng.

Tuấn Anh