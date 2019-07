Tiếp tục với sự thành công của vòng đeo tay JVJ M3, vòng đeo tay thông minh M3 plus vẫn kế thừa thiết kế độc đáo từ thế hệ tiền nhiệm, song về kích thước, M3 PLus có kích thước gọn hơn, màn hình bo tròn 2.5D đẹp mắt. Chức năng chính: theo dõi thời gian; theo dõi vận động; theo dõi sức khỏe, thông báo cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông báo từ các ứng dụng khác; chống mất, điều khiển camera chụp ảnh nhanh, báo thức. Quà tặng độc quyền khi mua vòng đeo tay thông minh JVJ M3 Plus (giá 534.000 đồng) trên Shop VnExpress là giày sneaker B3 trị giá 300.000 đồng.