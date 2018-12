Vỏ độ iPhone 7 xuất hiện ở Việt Nam

Apple được cho phải tới ngày 7/9 tuần sau mới công bố iPhone thế hệ mới, có thể là iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Nhưng giờ, những bộ vỏ để biến iPhone 6, 6 Plus hay 6s và 6s Plus trông như iPhone đời mới đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam với mức giá khoảng gần 2 triệu đồng.