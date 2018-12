Apple được cho sẽ công bố iPhone đời mới vào ngày 7/9 tới. Trong loạt ảnh rò rỉ, iPhone 7 và iPhone 7 Plus cho thấy thiết kế không nhiều khác biệt so với 6 và 6s đời trước. Mặt lưng iPhone thế hệ mới vẫn là kim loại, nhưng hai dải nhựa ăng-ten được giấu vào sát viền và cụm camera trông lớn hơn. Riêng 7 Plus, đây có thể là mẫu iPhone đầu tiên sở hữu camera kép.

Trong khi sản phẩm mới chưa được Apple công bố, các nhà sản xuất linh kiện của Trung Quốc đã bắt đầu tung ra vỏ độ cho iPhone 6s và 6s Plus, giúp ngoại hình của chúng trở nên giống với iPhone 7 và 7 Plus đời cũ như rò rỉ gần đây. Anh Trần Văn Thắng, quản lý một công ty chế tác vàng ở Hà Nội cho hay, rất nhiều bộ vỏ độ kiểu này đã chào hàng ở Trung Quốc. Về Việt Nam, giá của chúng dao động từ 1 đến 1,5 triệu đồng.

Bộ vỏ biến iPhone 6s Plus trông giống iPhone 7 Plus trong những hình ảnh rò rỉ. Ảnh: Văn Thắng.

Chất lượng của bộ vỏ lên đời cho iPhone 6s và 6s Plus được đánh giá khá tốt, như vỏ kim loại "xịn" của Apple. Tuy nhiên, vẫn còn chi tiết có thể không giống với iPhone 7 và 7 Plus. Ví dụ, ở cạnh đáy, còn chỗ trống dành cho giắc tai nghe thay vì hai màng loa. Với phiên bản 6s Plus độ lên 7 Plus, cụm camera được làm lớn hơn nhưng không phải là camera kép.

Phạm Xuân Việt, một thợ chuyên sửa iPhone ở Thành Công (Hà Nội), cho biết những bộ vỏ độ cho iPhone đời cũ lên iPhone đời mới hơn không hiếm. Khi iPhone SE chưa có mặt trên thị trường, dịch vụ thay vỏ cho 5s thành SE cũng đã phổ biến ở Việt Nam. Còn với iPhone 7 và 7 Plus, do sản phẩm chưa ra mắt chính thức nên dân kinh doanh ở Việt Nam tạm thời chưa nhập về, đợi hàng chuẩn.

Theo anh Việt, không chỉ vỏ iPhone, ngay cả iPhone 7 và iPhone 7 Plus nhái cũng được các đầu mối Trung Quốc chào hàng. Chúng là các dòng máy nhái kiểu dáng của mẫu iPhone sắp ra mắt, dựa vào các hình ảnh rò rỉ và máy mô hình. Dù vậy, giờ loại hàng nhái này không được người dùng ở Việt Nam ưa chuộng như những năm trước, chỉ còn một vài cửa hàng nhỏ hay ở các tỉnh mới kinh doanh được.

Video iPhone 7 Plus nhái:

iPhone 7 nhái ở Trung Quốc

Theo những thông tin gần đây, Apple sẽ trình làng iPhone thế hệ mới vào ngày 7/9 tới. Sát đến sự kiện, thị trường iPhone ở Việt Nam vẫn không có nhiều biến động. Giá bán của hãng cũ và hàng mới, chính hãng và xách tay chưa có dấu hiệu giảm mạnh trong vòng nửa tháng trở lại đây.

