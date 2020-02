Thứ sáu, 28/2/2020 , 09:00 (GMT+7)

Viettel thành lập hệ sinh thái an toàn thông tin mạng

Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) thành lập giải pháp hệ sinh thái an toàn thông tin do các chuyên gia trong nước nghiên cứu và phát triển.

VCS (thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội - Viettel) vừa thành lập Trung tâm Giám sát và Phản ứng trên không gian mạng (SOC Managed Service) trên phạm vi toàn cầu. Mục đích nhằm phát hiện, phân tích, phản ứng, ngăn chặn và điều tra truy vết các sự cố về an toàn thông tin, đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin. Đại diện công ty cho biết hệ sinh thái giải pháp do chính các chuyên gia Viettel nghiên cứu và phát triển. Không gian làm việc của các chuyên gia Viettel Cyber Security. Việc thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực anh ninh mạng không chỉ theo xu thế thị trường, mà nằm trong chiến lược chuyển đổi từ nhà khai thác viễn thông sang nhà cung cấp dịch vụ số của Viettel, nhằm thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số. "VCS muốn trở thành nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng lớn nhất Việt Nam, với con người Việt, quy trình Việt và sản phẩm Việt để cung cấp cho phần lớn các doanh nghiệp/tổ chức lớn và hạ tầng trọng yếu của quốc gia", ông Nguyễn Sơn Hải, giám đốc VCS chia sẻ. Hiện tại, VCS phát hiện hơn 100 lỗ hổng zero-day. Trong đó, nhiều lỗ hổng đã được Google, Facebook, Microsoft vinh danh và trao thưởng. Với đội ngũ hơn 200 chuyên gia, gồm nhiều kỹ sư được công nhận đẳng cấp quốc tế (Top 3 BugCrowd, Top 66/100 nhà nghiên cứu bảo mật Facebook, 41/100 nhà nghiên cứu bảo mật Microsoft...), VCS khẳng định vị thế là một trong những công ty đứng đầu về an ninh mạng tại Việt Nam. Một số sản phẩm nổi bật của VCS có thể kể đến như: hệ sinh thái các sản phẩm giám sát và phản ứng an toàn tông tin (SOC); hệ sinh thái các giải pháp bảo vệ website trên nền điện toán đám mây (Cloudrity), hệ sinh thái các sản phẩm chống tấn công có chủ đích (Anti APT)...; giải quyết nhiều sự cố về an toàn thông tin cho các tập đoàn lớn (EVN, SunGroup...); đảm bảo an toàn thông tin cho các sự kiện lớn của Đảng và Nhà nước... Trước bối cảnh hầu hết các công ty công nghệ đều phát triển dịch vụ số, an ninh mạng là một thị trường đầy tiềm năng ở cả Việt Nam và trên thế giới. Theo đánh giá của Ken Research, năm 2020, thị trường an toàn thông tin Việt Nam sẽ đạt 132,04 triệu USD, tương đương với 2.700 tỷ đồng. Giai đoạn 2019-2023, thị trường Việt Nam sẽ tăng trưởng 14% mỗi năm, cao hơn mức 10,6% trung bình toàn cầu. Trần Long