Lần đầu hợp tác với Apple trong mảng lưu trữ trực tuyến, Viettel Store tặng khách hàng 50GB dung lượng iCloud khi đặt mua bộ ba iPhone 11 chính hãng.

Theo đó, từ nay đến hết 31/10, người dùng đặt trước bộ ba iPhone 11 sẽ được tặng gói iCloud dung lượng 50GB trong 12 tháng.

Thông thường, Apple chỉ cung cấp cho mỗi tài khoản iCloud 5GB dung lượng lưu trữ miễn phí và bán các gói dung lượng lớn hơn với giá từ 0,99 USD mỗi tháng. Với 50GB iCloud được tặng, người dùng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các thiết bị iOS, sao chép và bảo vệ dữ liệu khi mất hay hỏng máy, mở rộng dung lượng bộ nhớ iPhone/iPad và các tiện ích khác mà không phải cài đặt thẻ thanh toán quốc tế. Hết 12 tháng, người dùng phải trả phí khoảng 19.000 đồng mỗi tháng nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ.

50GB dung lượng iCloud giúp lưu trữ dữ liệu thoải mái hơn.

Theo đại diện nhà phân phối, sự kết hợp giữa Viettel Store và Apple mang đến cho người dùng sự tiện lợi và yên tâm với dung lượng lưu trữ dữ liệu lớn hơn.

Không phải ngẫu nhiên dịch vụ lưu trữ dữ liệu đám mây iCloud trên iPhone được cộng đồng iFans tại Việt Nam quan tâm. Người dùng có thể lưu trữ, đồng bộ hóa dữ liệu, thông tin, hình ảnh, video, âm nhạc... trên các thiết bị dễ dàng và không phải lo lắng bảo mật dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh vai trò lưu trữ, iCloud còn giúp người dùng tìm kiếm iPhone bị mất nhanh chóng. Trên hệ điều hành iOS 13 mới, bộ ba iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đã kết hợp 2 tính năng "Find my iPhone" và "Find my Friends" giúp tăng cường tính năng an toàn, bảo mật.

Trước sức nóng của iPhone 11, việc có thêm 50GB dung lượng iCloud miễn phí được dự đoán sẽ làm hài lòng người dùng. Hơn nữa, sự hợp tác giữa Viettel Store và Apple được kỳ vọng sẽ giúp phổ biến công nghệ điện toán đám mây iCloud, làm thay đổi thói quen lưu trữ, bảo mật dữ liệu cũng như mua sắm trực tuyến của đại đa số người dùng Việt.

An Bình