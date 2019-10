Dohmann Helix One: Dòng sản phẩm đầu bảng của Dohmann Audio là hệ thống mâm đĩa than dòng ultra hi-end. Tất cả những công nghệ tiên tiến nhất của Dohmann Audio đều ứng dụng trên Helix One gồm cơ chế chống rung Negative Stiffness Mechanism (NSM) từ MinusK Technology và cấu trúc mạng cơ học giúp loại bỏ triệt để rung chấn hay cộng hưởng, tạo điều kiện lý tưởng cho quá trình tái tạo âm thanh. Helix One trang bị hệ thống động cơ sản xuất tại Thụy Sỹ, kết hợp với ổ đĩa HTAD (High Torque Adjustable Drive) giúp đảm bảo sự chính xác và độ tĩnh khi vận hành.