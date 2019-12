TechDAS cho rằng chất liệu làm mâm xoay có ảnh hưởng lớn tới âm thanh hơn là khối lượng nên hãng chọn đồng đỏ để làm mâm cho đầu đọc Air Force Two Premium (một tỷ đồng). Đây là hợp kim được các nhà sản xuất nhạc cụ cao cấp ưa chuộng nhờ đặc tính âm học độc đáo. Air Force Two Premium còn sử dụng hệ thống treo mới theo dạng hybrid, chống rung rất hhiệu quả cùng nhiều ưu điểm khác từ hệ thống treo khí nén của Air Force One. Những công nghệ này khiến sản phẩm tái tạo âm nhạc với độ tự nhiên hiếm thấy.