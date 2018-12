Tuần từ 18/11 đến 24/11 còn các video nhiều lượt xem khác như cô gái ăn kem siêu nhanh, cậu bé được tặng xe nhờ chống đẩy hơn 4.000 cái, gắn bánh mỳ vào người để thu hút chim hải âu...

Kẻ biến thái gắn camera vào chân để quay lén đồng nghiệp

Lợi dụng lúc cô gái không để ý, người đàn ông gắn camera vào chân và kết nối với máy tính để xem, nhưng bị trượt ngã khi thò chân ra xa. Nhiều người xem video trên mạng xã hội tỏ ra bất bình, lên án hành động thiếu tôn trọng đồng nghiệp và yêu cầu sa thải người này, đồng thời cảnh báo các cô gái nên cẩn thận, nhất là khi mặc váy ngắn.

Cô gái ăn kem cực nhanh

Một cô gái người Trung Quốc thể hiện tài ăn kem "bá đạo" bằng cách cho hơn nửa cây kem lớn vào miệng và ăn trong tích tắc. Video thu hút hơn hai triệu lượt xem trên Weibo cùng hàng trăm bình luận.

Cậu bé được tặng xe sang nhờ chống đẩy

Theo Dailymail, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov đã đến trao tặng cho cậu bé Rakhim Kurayev một chiếc Mercedes C Class màu trắng trị giá khoảng 35.000 USD sau khi cậu chống đẩy 4.105 lần với thời gian 2 giờ 25 phút. Sau khi video được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự nể phục khả năng của Kurayev, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cậu còn quá nhỏ để thực hiện việc rèn luyện thể lực quá sức này.

Gắn bánh mỳ vào người để thu hút chim

Một người đàn ông đã mang chiếc "áo choàng" gắn đầy bánh mỳ, đồng thời xé nhỏ bánh và vứt lên không trung để dụ dỗ đàn hải âu bay ngang. Theo Newsflare, cảnh tượng này được ghi lại tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

'Tòa biệt thự' trôi trên sông

Video do CGTN đăng tải cho thấy một tòa nhà khổng lồ trôi chậm rãi trên sông. Tuy nhiên, theo SCMP, thực chất nó là một nhà hàng nổi vi phạm quy định và bị buộc phải di dời. Khoảnh khắc được ghi lại trên sông Dương Tử (Trùng Khánh, Trunh Quốc).

'Thủ môn' bất đắc dĩ

Trong một sân bóng mini, khi cầu thủ đang thực hiện đá penalty, một con chó bất ngờ xuất hiện và "đỡ" trọn cú sút. Một số người xem đùa rằng con chó đúng là "thủ môn tài ba", trong khi số khác "đau giùm" bởi cú sút là rất căng.

Tai nạn khi cưa cây

Khi sử dụng cưa máy cắt cành của một cái cây bị đổ để lấy củi, người đàn ông bất ngờ bị hất ngược lên không trung. Theo Newsflare, cảnh quay ghi lại tại Missouri (Mỹ) và rất may không có thương tích xảy ra.

Chó ngồi trên đường đợi chủ đã mất hơn 80 ngày

Con chó ngồi bên vệ đường với khuôn mặt buồn bã. Theo một số người chia sẻ với Standard, nó đã xuất hiện ở đó được khoảng gần ba tháng sau khi chủ nhân tử vong tại đây ngày 21/8. Video đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt xem trên mạng cùng nhiều bình luận cảm động về sự trung thành, trong khi số khác lo ngại về sự an toàn của con chó.

Robot Sophia 'trổ tài' làm ca sĩ

Sophia đã biểu diễn song ca cùng với Jimmy Fallon - người dẫn chương trình của "The Tonight Show" - bài hát "Say Something". Khi thể hiện ca khúc, robot nổi tiếng này không chỉ hát thuộc lời, mà còn bày tỏ cảm xúc khiến khán giả ngạc nhiên.

Quả dưa hấu làm hại chàng thanh niên

Khi lấy đồ đạc ra khỏi ôtô, chàng trai trượt chân ngã khiến quả dưa rơi trúng đầu. Chưa hết, khi anh ta đang bực bội đá quả dưa, nền sân trơn trượt do nước dưa hấu khiến người này bị ngã thêm lần nữa.

