Video công nghệ thực tế ảo thời gian thực gây sốt trên mạng

Công nghệ thực tế ảo dựng 3D trực tiếp

Đoạn video gây sự tò mò và ngạc nhiên cho người xem bởi công nghệ dựng hiệu ứng trong thời gian thực. Điểm đặc biệt là góc máy được thay đổi liên tục nhưng hệ thống vẫn kịp xử lý khi đưa nhân vật giống như đang bước trong một căn phòng. Trong các thước phim do Hollywood sản xuất, hiệu ứng thường phải xử lý sau do đòi hỏi quá trình render mất nhiều thời gian.Dù vậy, vẫn có một số ý kiến nghi ngờ tính xác thực của đoạn video do bước chân của nhân vật không có sự đồng nhất so với phát trên máy tính.