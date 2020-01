Ông Michael MacDonald, Giám đốc Kỹ thuật số của Huawei Đông Nam Á, khẳng định công nghệ 5G là một cuộc cách mạng về kết nối.

"5G là cột trụ quan trọng không thể thiếu trong thế giới hiện nay", ông MacDonald khẳng định tại diễn đàn Tech Talks, diễn ra ngày 8/1 tại TP HCM. Công nghệ này sẽ được ứng dụng vào việc kết nối, truyền tải dữ liệu theo thời gian thực, phục vụ những mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, gọi đồ ăn, đặt xe công nghệ... phục vụ người dùng cuối.

Theo ông, 5G phức tạp hơn nhiều so với 4G - thế hệ kết nối thứ tư vì công nghệ này kết nối tất cả thiết bị IoT trong nhà, ngoài phố, với tốc độ đường truyền cao, tín hiệu ổn định. Các chuyên gia cũng cho rằng, mọi người cần thoát khỏi suy nghĩ sau 2G sẽ đến 3G, 4G và sau đó sẽ là 5G, bởi 5G rất khác so với các "G" trước. Do đó, 5G cần sự điều phối tinh vi, phức tạp để đảm bảo băng tần ổn định, đáng tin cậy và bảo mật.

Ông Michael MacDonald - Giám đốc Kỹ thuật số, Tư vấn trưởng của Huawei Đông Nam Á.

Ông MacDonald cho biết, trong năm nay sẽ có tới 26 tỷ thiết bị kết nối Internet, tạo ra một thị trường cực kỳ lớn cho 5G. Ngoài ra, 90% dữ liệu được thu thập từ tất cả thiết bị có gắn cảm ứng trên thế giới, thông qua 5G cũng giúp tiết kiệm 80% năng lượng thời gian tới.

Ông MacDonald chỉ ra ba xu hướng chính của thế giới công nghệ và kết nối 5G là nhanh hơn, bảo mật hơn và thông minh hơn.

Với mức độ dày đặc của thiết bị Internet, 5G trở thành công nghệ kết nối khả thi nhất có thể đáp ứng nhu cầu kết nối khổng lồ trong thế giới Internet vạn vật. Công nghệ này càng hữu dụng cho các quốc gia và doanh nghiệp khi phải xử lý lượng dữ liệu lớn trong thời gian nhanh nhất có thể.

Đặc biệt, trong các lĩnh vực như y tế, đòi hỏi kết nối thông tin phải nhanh nhạy, độ trễ thấp nhất, để giúp con người xử lý nhanh với các tình huống nguy cấp. Trong khi đó, bác sĩ có thể điều khiển robot phẫu thuật từ xa, ứng phó kịp thời trong các tình huống liên quan thảm họa, thiên tai... Với độ trễ cực thâos, 5G phù hợp ứng dụng trong các tình huống rủi ro cao, cần điều động từ xa.

"Chỉ có 5G mới có thể đáp ứng tốc độ và yêu cầu kết nối ngày càng cao", ông MacDonald nhấn mạnh.

Giới phân tích dự báo trong năm nay sẽ có khoảng 4,4 tỷ người dùng Internet cùng tiêu thụ các nội dung thực tế ảo, streaming, video, truyền hình tương tác... Điều này đặt ra những kịch bản cực đoan, đòi hỏi băng thông rộng, truyền tải tốc độ cao và cần có sự tham gia của 5G.

Kết nối không những cần nhanh hơn, băng thông rộng hơn, mà còn phải đáp ứng những công nghệ thông minh hơn hoạt động ổn định, bảo mật và an toàn trên nền tảng kết nối này. Tất cả những ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích mang tính dự đoán, thực tế ảo VR, thực tế ảo tăng cường AR... cũng đòi hỏi hệ thống phải xử lý lượng dữ liệu lớn với mức độ phức tạp cực kỳ cao. Những công nghệ này đã thể hiện ứng dụng rõ nét trong các lĩnh vực giải trí, thương mại, bán lẻ, fintech... với rất nhiều mô hình hiệu quả, giúp doanh nghiệp tăng doanh thu giảm chi phí. Công nghệ kết nối tốt hơn sẽ cho phép doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao.

Ông Michael MacDonald cũng chia sẻ, tập đoàn Huawei đang đầu tư mạnh trong việc nghiên cứu và phát triển 5G nhằm phân tích, cung cấp những mô hình khai thác 5G hiệu quả cho doanh nghiệp trong hầu khắp các lĩnh vực.

Diễn đàn Tech Talks, nằm trong khuôn khổ sự kiện Tech Awards 2019, bàn về sự bùng nổ của 5G, trí tuệ nhân tạo cùng những mặt trái mà các công nghệ mới này có thể mang tới. Ông Michael MacDonald, Giám đốc kỹ thuật của Huawei chia sẻ tầm nhìn về 5G. Trong khi đó, CEO của BKAV Nguyễn Tử Quảng đưa ra những cảnh báo về "bóng ma" Deepfake. Ông Nguyễn Minh Đức, CEO CyRadar nói về nguy cơ bảo mật và mặt trái của AI. Còn ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc trung tâm Athena sẽ nói về những rủi ro trong kỷ nguyên kết nối. Diễn đàn Tech Talks diễn ra từ 14h đến 17h ngày 8/1 tại TP HCM, thu hút hơn 500 khách tham dự là giới công nghệ, độc giả quan tâm đến 5G, IoT, AI, Deepfake...

Châu An