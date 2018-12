Vé xem World Cup giả được rao bán với giá cao gấp chục lần

Với sự kiện thể thao quy mô như World Cup 2018, vé giả là mối quan tâm không nhỏ của đơn vị tổ chức cũng như người hâm mộ. Để tăng cường bảo mật cho khoảng ba triệu vé xem 64 trận đấu tổ chức tại Nga từ 14/6 đến 15/7, FIFA đã áp dụng một số công nghệ trên đó.

Vé World Cup 2018. Ảnh: FIFA.

Theo FIFA, vé World Cup 2018 có các yếu tố bảo mật quan trọng, bao gồm mã vạch được đặt ở phía phải của vé và hình in ba chiều (hologram). Tem hologram thường được in bằng công nghệ laser hiện đại chứ không in bằng mực. Hình 3D này có màu tán sắc ánh sáng, mỗi góc nhìn khác sẽ cho ra màu khác nhau nên còn được gọi là tem bảy màu.

Quan trọng hơn, vé của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh năm nay được tích hợp thẻ nhận dạng bằng sóng vô tuyến (Radio Frequency Identification), tăng khả năng chống làm giả và phát hiện vé không hợp lệ. Mỗi thẻ chip RFID được gán mã số riêng, có thể là 32-bit tương ứng với 4 tỷ mã số khác nhau hoặc 96-bit tức lên đến 8 tỷ mã số khác nhau. Như vậy, khả năng làm thẻ giả là rất thấp.

Thẻ chip RFID cho độ bền cao, có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt và không cần phải đưa vào đúng "mắt quét" như với mã vạch. Nhờ giao tiếp qua sóng radio, người dùng chỉ cần chạm vé vào máy đọc nên tăng đáng kể tốc độ xác thực trong các sự kiện có đông khán giả như World Cup.

Thẻ chip RFID có thể được thiết kế mỏng dính trên giấy. Ảnh minh họa.

Mỗi vé tham dự World Cup 2018 đều được cá nhân hóa, tức thông tin của người sở hữu vé cũng được ghi trên đó. Người xem trận đấu sẽ cần xuất trình FAN ID (thẻ nhận dạng cá nhân dành riêng cho World Cup 2018 do Nga phát hành) hợp lệ với thông tin của người mua vé. Điều này nhằm hạn chế tình trạng "phe" cũng như Ban tổ chức có thể hủy vé, cấm một người nào đó vào sân vận động ngay cả khi vé đã được bán ra.

HID Global, công ty có trụ sở tại Texas (Mỹ) là "nhà sản xuất vé chính thức" cho FIFA World Cup 2018. "Chúng tôi tin tưởng rằng giải pháp RFID cùng với các tính năng bảo mật tiên tiến khác sẽ mang đến cho FIFA và người tham dự một cấp độ bảo mật cao hơn, trải nghiệm tốt hơn", Stefan Widing, Chủ tịch HID Global, cho biết.

Theo SCMP, hơn 3.500 vé giả xem các trận đấu World Cup 2018 đã được một công ty Nga bán cho du khách và các đại lý du lịch Trung Quốc. Nhiều du khách đã bị từ chối vào xem các trận đấu do vé họ dùng là giả.

Đình Nam