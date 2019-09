Ưu, nhược trên iPhone mới

Ưu điểm: Sạc nhanh trên iPhone 11 Pro và Pro Max

Bộ đôi iPhone của Apple giờ đây đi kèm củ sạc 18W, cho phép sạc tới 50% pin trong khoảng 30 phút. Bên cạnh đó, với việc trang bị cáp USB Type C to Lightning, người dùng có thể sạc cho máy bằng MacBook hoặc các củ sạc hỗ trợ cổng USB Type C khác khá tiện lợi.