49 inch là kích thước nhỏ nhất trong tổng số 10 mẫu TV QLED mà Samsung giới thiệu tại Việt Nam năm nay. Trong khi đó, dòng TV độ phân giải 4K Ultra HD 43 inch của Sony chỉ có một mẫu và LG có hai mẫu, còn lại đều từ 49 inch trở lên. Với mỗi kích thước 49-50 inch, 55 và 65 inch, các nhà sản xuất lại tung ba đến năm lựa chọn cho người dùng với các mức giá khác nhau.

Thị phần TV theo kích thước màn hình qua các năm. Số liệu: GfK.

Năm nay dòng TV cao cấp 2018 lên kệ với giá thấp hơn 2017 và công nghệ không có gì đột phá. W8 là model cao cấp nhất của LG năm nay với giá bán lên đến 300 triệu đồng cho kích thước 65 inch và tới 650 triệu đồng cho dòng 77 inch. Tuy nhiên, mức này đã là rẻ hơn đời 2017 lần lượt là 250 triệu đồng và 50 triệu đồng. Mẫu C8 ở phân khúc thấp hơn có giá 52 triệu đồng với phiên bản 55 inch và 83 triệu đồng cho kích thước 65 inch.

Với dòng TV màn hình lớn cao cấp, Samsung đang tỏ ra lợi thế trên thị trường khi QLED có giá bán tốt hơn khá nhiều so với OLED. Q9F - mẫu QLED đắt tiền nhất mới ra mắt thị trường Việt Nam của Samsung - có giá 200 triệu đồng cho kích thước 75 inch, bằng một phần ba so với LG OLED W8 và rẻ hơn khoảng 100 triệu đồng so với Sony A1. Khác biệt ở giá bán được tạo ra do TV của Samsung là công nghệ LCD, trong khi hai đối thủ là OLED - công nghệ vốn đắt đỏ với tấm nền kích thước lớn.

Về công nghệ, vẫn là QLED, Samsung năm nay cải tiến khả năng hiển thị bằng việc sử dụng đèn LED nền, được đặt với tên gọi Direct Full Array. Ưu điểm của công nghệ này là khả năng bật tắt các vùng độc lập, giúp thể hiện màu đen tốt hơn, độ tương phản cao. Nó cũng loại bỏ hiện tượng hở sáng so với các mẫu TV LED viền. Các mẫu TV OLED mới của Sony và LG vẫn phát huy thế mạnh của tấm nền diode phát quang hữu cơ với ưu điểm về góc nhìn rộng, màu đen sâu, hình ảnh rực rỡ. Trong đó, LG sử dụng chip xử lý hình ảnh Alpha 9 với công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tái hiện nội dung sống động. Sony thì sở hữu chip X1 Extreme có thể xử lý nội dung 4K HDR.

Năm nay, các hãng đều muốn làm thay đổi trải nghiệm của người dùng với việc đưa vào trợ lý giọng nói: Samsung có Bixby do mình tự phát triển, Sony và LG lại dùng Google Assistant. Tuy nhiên, tất cả đều chưa hỗ trợ tiếng Việt nên là rào cản không nhỏ với hầu hết người dùng trong nước.

Các dòng TV màn hình lớn năm nay có giá bán tốt.

Phân khúc TV tầm trung màn hình lớn năm nay sôi động ngay từ đầu hè. Với số tiền 25 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu TV 4K đời 2018 kích thước lên tới 58 inch của Samsung, hoặc thêm 10 triệu đồng nữa để nâng cấp lên màn hình 65 inch. Mức giá này rẻ hơn gần chục triệu đồng so với năm ngoái.

Sony thường định giá cao hơn so với TV cùng phân khúc của đối thủ nhưng năm nay tung ra các sản phẩm với giá bán tương đương của Samsung, LG. Cụ thể, dòng X7500/8500 độ phân giải 4K giá bán chỉ từ 20 triệu đồng cho mẫu 49 inch và 30 triệu đồng cho 55 inch.

Trong phân khúc này, thị trường được chia thành nhiều mảnh nhỏ, ngoài miếng bánh lớn của các ông lớn Samsung, LG, Sony, những miếng bánh nhỏ hơn khá đông hãng tranh giành, như Sharp với TV 4K 55 inch giá 14 triệu đồng, bản 60 inch giá 20 triệu đồng hay TCL - thương hiệu tới từ Trung Quốc - với TV 4K 65 inch giá 22 triệu đồng.

Mặc dù màn hình 4K đang là xu thế, các nhà sản vẫn duy trì TV Full HD màn hình lớn. Sony có W series, thuộc dòng Internet TV tầm giá 12 triệu đồng cho kích thước 48 inch. TV 50 inch Full HD của Sharp 9 triệu đồng nhưng chỉ là TV LED thường, không có Internet. Samsung, LG cũng ra các sản phẩm với mức giá tương đương đối thủ.

Phân khúc này có thêm sự xuất hiện của các nhà sản xuất ít tên tuổi, cạnh tranh bằng giá bán và các tính năng. Ví dụ, bỏ ra 11 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu màn hình Full HD 55 inch của TCL với kết nối Internet, hệ điều hành thông minh. Hay 9 triệu đồng mà TV Skyworth hỗ trợ 4K, kích thước lớn 50 inch và chạy hệ điều hành Android.

Các mẫu TV tầm trung đều dùng công nghệ LCD với lợi thế về giá thành sản xuất, ngay cả với kích thước màn hình lớn. Loạt màn hình tầm 20-35 triệu đồng đều dùng hệ thống LED viền nên khả năng thể hiện màu sắc, đặc biệt là màu đen kém hơn so với các dòng cao cấp được trang bị LED nền.

"TV màn hình lớn sẽ là trọng tâm cạnh tranh trong 2018", đại diện một hãng TV tại Việt Nam, chia sẻ. "Ngoài việc thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng chuộng dòng từ 49 inch trở lên, năm nay còn có World Cup nên các mẫu TV màn hình lớn được dự báo sẽ có sức mua tăng đáng kể so với những năm trước".

Theo số liệu của GfK, TV dưới 35 inch ngày càng thu hẹp để nhường chỗ cho các model màn hình lớn hơn. Sự tăng trưởng đáng kể đang thuộc về các mẫu màn hình từ 45 inch trở lên còn TV 35-44 inch đang có dấu hiệu chững lại. Riêng TV 55-59 inch tăng gần gấp đôi, từ 3% thị phần trong 2016 lên 7% vào 2017.

Đình Nam