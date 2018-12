Mới đây, LG vừa giới thiệu dòng TV OLED 2018 được cải tiến và nâng cấp mạnh mẽ. Trong đó, LG OLED E8 nhanh chóng trở thành cái tên đáng chú ý ở các dòng TV OLED nói riêng và phân khúc TV cao cấp nói chung. LG OLED E8 được EISA đánh giá cao ở nhiều tiêu chí, từ chất lượng hình ảnh, thiết kế siêu mỏng sang trọng đến hệ điều hành thông minh kết hợp trí tuệ nhân tạo.

Techradar đánh giá LG OLED E8 là TV OLED 4K tốt nhất trên thị trường

Thiết kế chân đế “bay”

LG OLED E8 được thiết kế theo phong cách tranh trên kính (Picture-On-Glass). Phần giao giữa chân đế và mép dưới TV là tấm kính nền trong suốt, nhìn vào chiếc TV như lơ lửng trên không. Đường viền của E8 chỉ vài dày mm, người xem có thể tập trung hơn vào hình ảnh, nội dung khi ngồi xem.

Chất lượng hình ảnh được nâng cấp mạnh mẽ

Chất lượng hình ảnh của TV OLED có những ưu thế như màu đen sâu, độ tương phản xuất sắc, màu sắc phong phú và góc nhìn rộng mà màn hình LED không đáp ứng được. Các chuyên gia của EISA cho rằng, không có TV nào có thể khả năng hiển thị hình ảnh tốt hơn LG OLED E8, nhờ cải tiến chip xử lý hình ảnh Alpha 9 độc quyền của LG

So với mẫu OLED E7 tiền nhiệm, độ sáng, sắc nét của hình ảnh hay độ trung thực, sống động của màu sắc đều được cải thiện hơn. Ví dụ, ở khả năng khử nhiễu nhằm tăng cường sự sắc nét, chip Alpha9 đã tăng gấp đôi số bước xử lý từ 2 lên 4 so với thế hệ TV trước của LG. Với khả năng tái tạo màu sắc, dải màu trên mẫu E8 cao hơn tới 7,3 lần so với sản phẩm thông thường. Độ sáng tối đa của E8 lên tới 820 nits (E7 là 800 nits). Một số mẫu TV LCD trên thị trường có độ sáng tối đa lên đến 2000 nits, tuy nhiên điều này dẫn đến việc không hiển thị được đầy đủ các chi tiết HDR.

Độ sáng trên E8 được các chuyên gia đánh giá là tối ưu để hình ảnh có thể hiển thị rõ nét, chi tiết với cả nội dung HDR và SDR, cũng như khắc phục triệt để được hiện tượng hở sáng mà TV LED/LCD chưa làm được. Với hình ảnh 2D, người xem vẫn cảm nhận được sự nổi khối, tách biệt giữa từng vùng và màu sắc nhờ màu đen sâu và độ tương phản ấn tượng.

LG OLED E8 còn sở hữu các công nghệ hình ảnh cao cấp nhất từ dòng W Series, tương thích với cả 4 tiêu chuẩn bao gồm Dolby Vision, Advance HDR và HDR10 Pro và HLG Pro, trong khi các đối thủ cùng tầm giá chỉ hỗ trợ HDR10 và HLG.

TV thông minh với nền tảng WebOS tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo

LG OLED E8 là thế hệ TV đầu tiên được tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo AI ThinQ của LG. Đây cũng là điểm khác biệt so với thế hệ Smart TV và OLED tiền nhiệm, dù vẫn sử dụng cùng nền tảng WebOs.

Ngoài công nghệ nhận diện giọng nói cho phép người dùng nhập liệu để tìm kiếm trên các thế hệ trước, với nền tảng trí tuệ nhân tạo ThinQ, E8 có nhiều tính năng mới khác. Người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói để thực hiện các thao tác bật, tắt TV, chuyển kênh, điều chỉnh âm lượng, chế độ hình ảnh... E8 cũng được tích hợp trợ lý ảo Google Assistant, tương thích với hệ thống nhà thông minh Google Home hay Amazon Alexa.

Mức giá khoảng 85 triệu đồng cho phiên bản 65 inch và 55 triệu đồng cho phiên bản 55inch được nhiều người đánh giá là mềm hơn nhưng sở hữu thông số kỹ thuật tốt hơn và nhiều công nghệ hình ảnh, trí tuệ nhân tạo cao hơn.

Vũ Hoàng