TP HCMCác mẫu TV trên 50 inch, độ phân giải 4K cùng tần số quét cao được chọn mua nhiều trong nửa tháng qua.

Anh Thanh Huy, quản lý một siêu thị điện máy trên đường Cách mạng tháng Tám (quận 10), cho biết, doanh số TV tại chi nhánh anh phụ trách tăng mạnh từ đầu tháng 11. "So với năm 2018, lượng TV trên 50 inch năm nay được mua nhiều, mức tăng khoảng 50-70%". Anh cho biết "phần lớn người mua đều nhờ tư vấn TV xem bóng đá", anh Huy chia sẻ.

Chị Lê Xuân, nhân viên tư vấn tại một siêu thị điện máy nằm trên đường 3/2 (quận 3), cũng ghi nhận lượng khách mua TV tại đây tăng khá mạnh từ sau loạt trận vòng loại World Cup 2022 diễn ra đầu tháng 10. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11, lượng khách mua tăng 20 đến 30%. "Có ngày, siêu thị phải tư vấn cho 5 đến 7 người cùng lúc. Tỷ lệ khách hỏi mua luôn cũng tăng mạnh khoảng 50 đến 60%", chị Xuân nói.

Theo chị Xuân, người dùng năm nay có xu hướng mua TV cỡ lớn nhiều hơn do loại sản phẩm này rẻ hơn rất nhiều so với năm ngoái từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng. Được quan tâm nhiều nhất là các dòng smart TV chạy hệ điều hành Android, có kết nối Internet và độ phân giải cao. Phân khúc từ 7 đến 15 triệu đồng được lựa chọn nhiều nhất do đáp ứng đầy đủ nhu cầu cả về thiết kế, kích thước lẫn độ phân giải màn hình.

TV trên thị trường đa phần là 4K nhưng giá bằng một nửa năm ngoái.

Thị trường TV hiện tại đa phần là TV 4K, nhiều mẫu mã, thương hiệu, cấu hình và giá không quá đắt đỏ. Trong tầm chưa tới 10 triệu đồng, người dùng có thể chọn các mẫu 55 inch độ phân giải 4K như TCL 55P65 (7,6 triệu đồng) hay Philips 55PUT6002S (8,3 triệu đồng).

Tầm giá trên 10 triệu đồng có nhiều lựa chọn hơn, như TCL 4K 65 inch L65P6 giá 15,6 triệu đồng, Sony 4K 65 inch KD-65X7000F giá 20,5 triệu đồng hay Samsung 70 inch UA70RU7200 độ phân giải 4K có giá 32,5 triệu đồng.

Các mẫu lớn trên 75 inch cũng không còn giá hàng trăm triệu đồng như trước, mà phổ biến khoảng 30-45 triệu đồng, như Samsung 4K 75 inch UA75RU7100 còn 34,5 triệu đồng, LG 4K 75 inch 75UM7500PTA giá 43,4 triệu đồng hay Sony 4K 75 inch KD-75X8000G còn 45 triệu đồng.

Anh Đoàn Vũ ở quận 3 mới mua cho gia đình một TV 65 inch. Theo anh Vũ, TV độ phân giải cao giờ dễ mua do nhiều mẫu mã và giá cũng hợp lý. Tuy nhiên, tùy nhu cầu mà người mua nên chọn TV phù hợp cho gia đình. Như gia đình anh mua TV chủ yếu để xem bóng đã thì anh chọn tần số quét màn hình cao.

Anh Vũ Long, một chuyên gia về thiết bị nghe nhìn ở TP HCM, giải thích: "do đặc thù hiển thị hình ảnh chuyển động nhanh và liên tục của bóng đá và các môn thể thao, TV có tần số quét càng cao, hình ảnh càng mượt. TV hiện nay chủ yếu có tốc độ refresh 60 Hz, nhưng người dùng nên chọn các mẫu từ 90 đến 120 Hz để có trải nghiệm tốt", anh Long nói.

Bảo Lâm