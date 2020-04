Nhiều dân kỹ thuật mua linh kiện máy tính về lắp PC cho gia đình để tiết kiệm chi phí và "giết" thời gian ở nhà khi cách ly xã hội.

Anh Văn Quân, một nhân viên đồ hoạ ở quận Bình Thạnh, TP HCM, đã đặt mua bộ linh kiện máy tính để lắp PC làm việc tại nhà, vì laptop của anh không đủ mạnh để xử lý công việc như máy trên công ty. Anh đã chọn CPU Ryzen 5 3600, mainboard MSI B450M, RAM Adata 8GB (2 thanh), ổ cứng Samsung M2 256GB, VGA Sapphire Nitro RX 580 8GB, nguồn Xigmate Xpower II 650 80 Plus và bộ vỏ Sama Jazovo Plus. Toàn bộ là hàng mới, giá khoảng 14 triệu đồng. "Nếu mua máy bộ đã lắp sẵn với cấu hình trên, giá chắc chắn không dưới 15 triệu đồng", anh Quân cho biết.

Nhiều người chọn lắp máy tính thay vì mua nguyên bộ. Ảnh: Lalafo.

Anh Tuấn, ở quận 1, TP HCM, cũng vừa lắp cho vợ một bộ máy tính khoảng 6 triệu đồng, không kể màn hình vì đã có sẵn. Anh kể, ban đầu vợ không đồng ý vì sợ phức tạp, nhưng thời gian rảnh ở nhà anh cũng chẳng làm gì, mà trước lại là dân IT nên thuyết phục rồi vợ cũng nghe. "Mình lắp bộ này mất một ngày", anh nói.

Trên các hội nhóm chuyên về mua bán linh kiện PC trên Facebook, chủ đề lắp máy tính để làm việc tại nhà khá sôi nổi. "Tự lắp máy ở nhà vừa tiết kiệm được một ít tiền, lại có thể 'giết thời gian' vì không thể ra đường do dịch", tài khoản Lê Nguyên, chia sẻ. "Thực sự, tự tay lắp một chiếc máy vẫn thích hơn đi mua, lại đúng ý mình và có thể nâng cấp trong tương lai", tài khoản Vũ Nguyễn nói.

Các câu hỏi của thành viên phần lớn xoay quanh cấu hình máy so với giá tiền, cũng như nơi bán hàng uy tín. Quản trị viên một nhóm có hơn 65.000 thành viên cho biết, chủ đề lắp máy để bàn gần đây có mức tương tác tăng 300 đến 400%.

Các bài viết về kinh nghiệm mua máy được thảo luận nhiều nhất. "Các bạn nên chuẩn bị nhiều hơn số tiền mua máy ban đầu, bởi chi phí có thể bị đội lên nếu lựa chọn linh kiện thông số tốt hơn, thậm chí phải tính chênh lệch giá giữa các đại lý. Mình đã lên kinh phí cho một bộ máy 10 triệu đồng, nhưng cuối cùng tổng 'thiệt hại 'tới 13 triệu đồng", tài khoản Tuấn An chia sẻ. "Thời điểm dịch bệnh, các bạn không nên mua linh kiện ở nơi không tin cậy, nên chọn giao hàng tận nơi. Tốt nhất không nên mua đồ cũ, nên mua mới hoàn toàn để được bảo hành nếu lỡ xảy ra sự cố", tài khoản Le Thanh viết.

Những ngày cuối tháng 3, một nhân viên bán hàng ở cửa hàng linh kiện máy tính tại quận Gò Vấp, TP HCM, cho biết, mỗi ngày trung bình anh giao khoảng 10 đơn, cao gấp đôi thời điểm trước Tết. "Trước đây người ta chỉ mua vài linh kiện mỗi lần, giờ họ mua gần như trọng bộ linh kiện của một chiếc PC", anh Nguyên nói.

Anh Thanh, chủ một cửa hàng phân phối linh kiện điện tử ở quận Tân Bình, cho biết, đơn hàng mua máy bộ và linh kiện PC tăng mạnh trong khoảng 10 ngày cuối tháng 3. "Hầu hết khách hàng chọn linh kiện máy tính có cấu hình ổn với tổng giá khoảng 5 - 10 triệu đồng, bao gồm màn hình. Một số có nhu cầu cao hơn sẽ chi 15 - 20 triệu đồng", anh Thanh chia sẻ.

Theo các đại lý, linh kiện "cháy hàng" chủ yếu là mainboard, chip xử lý, RAM, do nhu cầu cao và không thể nhập thêm do nguồn cung từ Trung Quốc. Do đó, giá bán những mặt hàng này đã tăng khoảng 5 - 7%.

Bảo Lâm