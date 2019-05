Tủ lạnh side by side dung tích 'khủng'

Dòng tủ lạnh RS5000 3 cửa sẽ tiết kiệm đến 55% điện năng nhờ giảm thất thoát nhiệt khi mở các cánh tủ và còn cho phép linh hoạt lưu trữ thực phẩm theo nhiều công năng khác nhau, như ngăn đồ sống và đồ chín riêng; ngăn dành cho trẻ em...

Viền tủ lạnh cũng mỏng đáng kể do sử dụng vách ngăn bơm Urethane cách nhiệt siêu mịn, tăng dung tích chứa lên thêm 100 lít so với các dòng tủ lạnh thế hệ cũ có cùng kích thước. Do đó, dòng RS5000 hai cửa có không gian lưu trữ là 647 lít, trong khi dòng ba cửa là 602 lít. So sánh với các mẫu tủ lạnh đời mới có 3 cửa của Toshiba hay Hitachi, sản phẩm của Samsung có dung tích cao hơn, đạt 602 lít (so với 584 lít).