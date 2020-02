TP HCMNhiều mẫu tủ lạnh hàng trưng bày ở mọi phân khúc được giảm giá 50% nhưng khách mua vẫn hạn chế.

Bên cạnh TV hay máy giặt hàng trưng bày, tủ lạnh cũng là mặt hàng được "xả" mạnh sau dịp Tết. Tại một siêu thị trên đường Hoàng Diệu, quận 4 (TP HCM), nhiều mẫu thuộc nhiều thương hiệu khác nhau giảm từ 35 đến 50%, chẳng hạn Toshiba GR-AG41VPDZ (XG) 359 lít giảm 47%, từ 15,59 triệu còn 8,29 triệu đồng. Hay một hệ thống khác nằm trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) bán model Electrolux EME3500MG-RVN 364 lít giá giảm từ 16,39 triệu còn 8,9 triệu đồng kèm nhiều quà tặng.

Tủ lạnh hàng trưng bày được bán nhiều với mức giá giảm lớn.

Bên cạnh các mẫu tủ cao cấp giá vài chục triệu, tủ lạnh phổ thông được các hệ thống giảm mạnh tay nhất, phần lớn giảm 40 - 50% với nhiều mẫu mã. Ví dụ, tủ Electrolux ETE3500AG-RVN 350 lít giảm từ 14,8 triệu còn 7,9 triệu đồng; Sharp SJ-BW30DV-SL 290 lít từ 12,5 triệu còn 7 triệu đồng; Hitachi V440PGV3 (INX) 365 lít có giá 7,5 triệu đồng, giảm từ 12,6 triệu đồng; hay Mitsubishi Electric MR-FV32EJ-BR-V từ 10,55 triệu đồng còn 6,3 triệu đồng.

Anh Duy, quản lý một siêu thị điện máy nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) cho biết, việc xả hàng trưng bày là hình thức các cửa hàng vẫn làm sau Tết để loại bỏ mẫu cũ hay những model không còn được sản xuất. Theo anh Duy, tủ lạnh "xả" hàng trong năm nay có giá tốt hơn, mức giảm cao hơn 5 đến 10% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, theo một quản lý siêu thị điện máy trên đường 3/2 (quận 10), lượng người đến tìm hiểu và mua hàng năm nay giảm mạnh so với mọi năm, chỉ tương đương 50 - 60% so với cùng kỳ 2019. "Mọi năm, đây là thời điểm nhiều người lùng mua các thiết bị điện lạnh trưng bày. Năm nay lại đặc biệt thấp hơn hẳn. Có thể tâm lý người dùng sợ dịch viêm phổi corona, nên ngại ra ngoài", chị quản lý giải thích. "Chúng tôi cũng nhận thấy việc đặt hàng online tăng nhẹ so với năm ngoái. Sắp tới, ngành hàng có thể triển khai các khuyến mãi để thúc đẩy bán trực tuyến".

Để thu hút khách, nhiều siêu thị điện máy gần đây liên tục tung ra khuyến mãi. Bên cạnh số tiền giảm đã trừ vào giá, người mua còn được tặng phiếu mua hàng, tặng quà tùy vào phân khúc máy, trả góp 0%, vận chuyển, lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí... Tuy nhiên, lượng khách đến tham khảo không tăng nhiều.

Tủ lạnh hàng trưng bày là sản phẩm được các siêu thị điện máy trưng trên kệ cho khách quan sát, xem xét và trải nghiệm trực tiếp, nên không còn "nguyên đai nguyên kiện". Chúng thường được "xả" hàng khi sản phẩm đã ngừng kinh doanh, việc giữ lại cho khách trải nghiệm không cần thiết nữa.

Anh Thế Minh, một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điện máy, cho rằng đây là mặt hàng đáng cân nhắc mua nếu không dư dả tài chính hoặc muốn tiết kiệm tiền cho việc khác. "Khác với TV, tủ lạnh trưng bày hầu như không hoạt động khi đặt tại showroom, do đó độ bền của nó vẫn được đảm bảo", anh Minh giải thích. "Tuy nhiên, do đặt ở khu trải nghiệm, thiết bị có thể gặp một số vấn đề về vẻ ngoài, chẳng hạn trầy xước nhẹ, thậm chí mất một số chi tiết nhỏ như khay đựng bên trong".

Chuyên gia này cũng lưu ý rằng, người dùng khi quyết định mua tủ lạnh hàng trưng bày nên kiểm tra giá bán ở các siêu thị khác nhằm xác định đây có phải là mức giá thấp nhất hay chưa và chỉ nên mua khi mức giảm trên 20%. Bên cạnh đó, có thể nhờ người có kinh nghiệm đi cùng để tham khảo ý kiến, đồng thời tìm hiểu kỹ các chế độ và thời gian bảo hành trước khi lựa chọn sản phẩm.

