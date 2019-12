Một vài hãng điện tử đã cải tiến công nghệ giúp giải phóng không gian, trong khi số khác tập trung vào tiêu diệt vi khuẩn có hại.

Công nghệ viền siêu mỏng SpaceMax

Samsung lần đầu giới thiệu công nghệ SpaceMax trên dòng tủ lạnh Side by Side. Công nghệ này giúp tối ưu hoá không gian chứa đồ, tăng dung tích, trong khi vẫn giữ nguyên kích thước. Công nghệ mới sử dụng vách bơm Urethane có tính đàn hồi, chống nóng và cách nhiệt tốt, trong khi độ dày chỉ từ 15 đến 30 mm. Việc sử dụng vách bơm Urethane giúp làm mỏng khung viền tủ lạnh một cách đáng kể.

Công nghệ diệt khuẩn BlueAg

Panasonic gọi công nghệ diệt khuẩn trên tủ lạnh của mình là BlueAg. Cụ thể, tủ lạnh của hãng này sử dụng ánh sáng xanh từ đèn Led để kích hoạt bề mặt bạc trên lưới lọc Ag. Từ đó, tạo ra các gốc tự do Hydroxyl (OH). Các gốc OH sẽ bám dính và hấp thụ Hydro của vi khuẩn sau đó tạo thành nước rồi tiêu diệt vi khuẩn tại lưới lọc. Thực chất công nghệ này hoạt động giống các máy tạo ione âm - hút vi khuẩn mang điện tích âm, sau đó phá vỡ cấu trúc protein của vi khuẩn và tạo thành gốc H2O.

Công nghệ làm lạnh Door Cooling+

Đúng như tên gọi, công nghệ Door Cooling+ của tủ lạnh LG là hệ thống luồng khí lạnh được tạo ra từ cửa tủ. Các tủ lạnh trên thị trường thường đưa khí lạnh từ đằng sau hoặc hai bên thân tủ đi khắp các khoang. Khi tủ chưa đầy thực phẩm, khí lạnh có thể không ra được phía trước, làm giảm hiệu quả bảo quản. Công nghệ làm lạnh từ cửa của LG giải quyết vấn đề này.

Công nghệ làm lạnh vòm All-Around Cooling

Công nghệ làm lạnh vòm được Samsung giới thiệu trên thế hệ tủ lạnh mới nhất Side by Side của năm nay, kiểm soát nhiệt độ thay đổi liên tục. Hệ thống họng gió riêng cho từng khay, tạo luồng gió đảo chiều, giữ nhiệt độ đồng đều khắp các khu vực. Chức năng Power Cool và Power Freeze cũng giúp làm lạnh nhanh hay làm đông thực phẩm "siêu tốc" chỉ với một nút bấm.