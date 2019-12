Bắc Kinh yêu cầu trong vòng ba năm, các cơ quan nhà nước phải thay thế toàn bộ máy tính và phần mềm nước ngoài, nhằm thúc đẩy công nghệ trong nước.

Chính sách này có biệt danh "3-5-2" dựa trên tỷ lệ thay thế. Cụ thể, trong năm 2020, tỷ lệ chuyển từ công nghệ nước ngoài sang công nghệ của Trung Quốc là 30%, đến 2021 là 50% và tới 2022 là 20% còn lại. Các chuyên gia phân tích của China Securities ước tính khoảng 20-30 triệu thiết bị sẽ bị các cơ quan nước này loại bỏ.

Đây được cho là một phần trong kế hoạch giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, xuất phát từ những lo ngại về rủi ro an ninh và khả năng nguồn cung bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại. Giữa năm 2019, chính phủ Mỹ cấm các doanh nghiệp nước này giao dịch công nghệ với nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc, Huawei. Ngoài ra, Mỹ sẽ cân nhắc thỏa thuận nhập khẩu công nghệ từ "đối thủ nước ngoài", đồng thời liên tục gây sức ép cho đồng minh châu Âu để ngăn Huawei tham gia triển khai cơ sở hạ tầng 5G.

Theo Financial Times, động thái đáp trả của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các nhà cung cấp máy tính và phần mềm lớn của Mỹ như HP, Dell và Microsoft.

Các cơ quan chính phủ và tổ chức công cộng Trung Quốc sẽ phải thay thế toàn bộ thiết bị và phần mềm nước ngoài. Ảnh: Reuters.

Paul Triolo, chuyên gia phân tích của Eurasia Group, nhận định: "Mục tiêu của chính sách 3-5-2 rõ ràng là tạo ra thị trường rộng lớn không có mối đe dọa cho các công ty như Huawei, ZTE, Megvii và Sugon".

Thống kế của hãng Jefferies cho thấy, các công ty công nghệ Mỹ tạo ra nguồn thu 150 tỷ USD mỗi năm tại Trung Quốc, nhưng giao dịch với khách hàng tư nhân chiếm phần lớn.

Dự kiến, các cơ quan Trung Quốc có thể thay thiết bị cũ bằng máy tính Lenovo. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng rất khó thay thế phần mềm bằng các lựa chọn trong nước vì hầu hết chúng đều được phát triển trên hai hệ điều hành phổ biến của Mỹ là Windows (Microsoft) và macOS (Apple).

Năm 2017, Microsoft phát hành một phiên bản Windows 10 riêng cho chính phủ Trung Quốc mang tên "Chinese Government Edition". Financial Times trích lời hai chuyên gia an ninh mạng cho biết, hệ điều hành sử dụng trong cơ quan chính phủ phải do các công ty trong nước tự phát triển như KylinOS.

Một chuyên gia an ninh mạng nhận xét chính sách "3-5-2" có thể giúp Bắc Kinh kiểm soát quá trình mua sắm trang thiết bị của các cơ quan chính phủ. "Các công ty tư nhân sẽ chờ chỉ thị tiếp theo, họ không chủ động muốn thay thế vì chi phí đầu tư rất lớn", chuyên gia này nói thêm.

Việt Anh (theo Financial Times)