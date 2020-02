Trung QuốcMột cuộc tìm kiếm những người từ Vũ Hán đang diễn ra trên quy mô toàn quốc với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn.

Một người từng đến Vũ Hán, nơi đang bùng phát dịch viêm phổi do virus corona mới, ngạc nhiên thấy cảnh sát gõ cửa sau khi ông trở về nhà, yêu cầu kiểm tra nhiệt độ. Người này, vốn đã tự cách ly ở nhà riêng tại Nam Kinh, cho biết ông không hề nói cho bất cứ ai về chuyến đi tới Vũ Hán. Tuy nhiên, bằng cách rà soát dữ liệu hành trình, các nhà chức trách địa phương đã xác định được và điều cảnh sát tới nhà ông tuần trước.

Dù đã bị phong toả từ 23/1, khoảng 5 triệu người bằng nhiều cách đã rời khỏi Vũ Hán trong suốt dịp Tết. Trong nỗ lực ngăn chặn sự phát tán của nCov, hiện đã lây nhiễm trên hơn 34.000 người và khiến hơn 724 người chết, chính quyền Bắc Kinh đã sử dụng bộ công cụ quen thuộc để tìm kiếm và kiểm soát những ca nghi nhiễm: thống kê dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống tự động đo thân nhiệt bằng AI của Megvii tại một nhà ga ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP.

Một số công ty công nghệ Trung Quốc đã phát triển ứng dụng giúp mọi người tự kiểm tra liệu họ có đi trên cùng chuyến bay hay cùng chuyến tàu với các bệnh nhân đã được khẳng định nhiễm nCov hay không. Dữ liệu này được tổng hợp từ danh sách do chính phủ công bố.

Tại Bắc Kinh, một khu chung cư với 2.400 căn hộ đã thành lập một hội đồng với nhiệm vụ kiểm tra dữ liệu các chuyến bay và tàu để tạo hồ sơ di chuyển gần đây của mọi người trong khu.

"Sử dụng công nghệ dữ liệu lớn giúp theo dõi và dự đoán hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh theo thời gian thực", Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC nhận định tuần trước.

Khi các nhà chức trách Trung Quốc tìm kiếm ca nghi nhiễm, họ tập trung vào việc người đó có bị sốt hay không vì đây là triệu chứng phổ biến của bệnh viêm phổi do virus corona mới. Trong khi đa số phụ thuộc vào thiết bị đo nhiệt độ cầm tay, các khu giao thông công cộng đang thử nghiệm hệ thống nhận đo thân nhiệt bằng AI và camera hồng ngoại.

Một hệ thống kiểm dịch do Baidu và Megvii phát triển đang quét các du khách tại các nhà ga ở Bắc Kinh. Sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và hồng ngoại, hệ thống tự động chụp ảnh những người đi qua trong khoảng cách 5 mét. Nếu ai có thân nhiệt trên 37,3 độ C, hệ thống sẽ hiện cảnh báo. Baidu cho biết, hệ thống có thể kiểm tra hơn 200 người mỗi phút với sai số chỉ khoảng 0,3 độ C, nhanh hơn nhiều so với máy quét thân nhiệt ở sân bay.

Bên cạnh đo nhiệt độ, các hãng công nghệ Trung Quốc cũng đang phát triển một loạt các dịch vụ hỗ trợ kiểm soát lây lan dịch bệnh như dùng drone để phân phát các thiết bị y tế hay vẽ bản đồ đường đi của virus từ Vũ Hán... Ở Quảng Châu, robot còn được triển khai tại nhiều trung tâm mua sắm để nhắc nhở những người không đeo khẩu trang.

Minh Minh (theo AFP)