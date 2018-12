Theo China Digital Times, chính quyền Trung Quốc đã bắt tay vào chiến dịch kiểm duyệt hàng trăm từ ngữ và hình ảnh trên Internet. Trong số này, có chữ "N", "Animal Farm", "1984" và cụm từ "Xi Zedong" (tên ghép giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và cựu Chủ tịch Mao Trạch Đông).

Việc kiểm duyệt cũng áp dụng với Winnie the Pooh (gấu Pooh) sau khi các nhà bất đồng chính kiến ​​chia sẻ hình ảnh của con gấu mặc bikini đang ôm một bình mật ong. Gấu Pooh trước đây đã bị so sánh với Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông sang thăm Mỹ, cũng như khi bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại APEC 2014. Năm 2015, một bức ảnh đã so sánh ông Tập Cận Bình ngồi ôtô đi duyệt binh với hình gấu Pooh ngồi xe đồ chơi, khiến bức ảnh bị cấm ngay lập tức tại Trung Quốc.

Dù không đưa ra lời giải thích nào, tờ Evening Standard (Hong Kong) cho rằng việc cấm chữ "N" có thể là do bất đồng quan điểm hoặc dấu hiệu của sự bất đồng quan điểm. Trong khi đó, Charlie Smith, người đồng sáng lập GreatFire.org - phần mềm vượt qua tường lửa Great Firewall của Trung Quốc - cho rằng có thể từ này ám chỉ một nhân vật nào đó đã bị đưa vào danh sách đen.

Trong khi đó, Một chín tám tư (1984) của George Orwell là cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1949, có nội dung về một xã hội trong tương lai đầy tối tăm, không còn sự tự trọng, sự tin tưởng. Ngoài ra, các cụm từ như "hoàng đế", "thay đổi luật", "cai trị thế giới"... cũng bị cấm.

Lệnh cấm về một số từ nhạy cảm đã được đưa ra trước đó, song chính quyền Trung Quốc làm mạnh tay hơn trong những ngày gần đây, sau khi Truyền thông nhà nước công bố 21 đề xuất sửa đổi hiến pháp của chính phủ. Riêng Khoản 3, Điều 79 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai chính trị tại quốc gia đông dân nhất thế giới: Bỏ giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ với Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Đồng nghĩa, ông Tập Cận Bình có thể duy trì chức danh hiện tại vô thời hạn.

Bảo Lâm