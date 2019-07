Apple Park là một trong các tòa nhà có giá trị nhất nước Mỹ, đồng thời trong danh sách những công trình đắt nhất thế giới.

Theo số liệu của quận Santa Clara, California (Mỹ) Apple Park được định giá lên đến 4,17 tỷ USD, cao hơn so với ước tính 3,6 tỷ USD trước đó, do được cộng thêm máy tính, đồ nội thất và các thiết bị nông nghiệp.

Trụ sở 'phi thuyền' Apple lọt top những tòa nhà đắt nhất thế giới Trụ sở Apple Park. Video: Duncan Sinfield.

David Ginsborg, một quan chức của quận Santa Clara, cho rằng việc đánh giá Apple Park là thách thức lớn do thiết kế phức tạp và mọi thứ được làm theo riêng biệt, dù chỉ xây dựng 4 tầng.

Như vậy, Apple Park có giá trị vượt One World Trade Center ở New York ( 3,9 tỷ USD) và hơn hẳn tòa nhà cao nhất thế giới Burj Kalifa ở Dubai (1,5 tỷ USD). Tuy nhiên, trụ sở hình "phi thuyền" này vẫn thấp so với khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands ở Singapore (5,5 tỷ USD) hay hai công trình thuộc thánh địa Mecca (Arab Saudi) gồm tháp Abraj Al Bait (15 tỷ USD) và Nhà thờ hồi giáo Mecca (100 tỷ USD).

Apple từng nhiều lần từ chối định giá trụ sở của mình nhằm tránh bị đánh thuế. Tuy nhiên, với giá trị mới này, mỗi năm công ty phải nộp 1% thuế bất động sản, tương đương hơn 40 triệu USD. Số tiền này sẽ chi cho dịch vụ chữa cháy, tài trợ các trường tiểu học trong quận và mục đích phúc lợi xã hội khác.

Apple là công ty đóng thuế lớn nhất của quận Santa Clara với 56 triệu USD giai đoạn 2017 - 2018. Tuy vậy, một số quan chức cho rằng Apple cần phải trả nhiều tiền hơn do số đó chưa đủ để giải quyết vấn đề khủng hoảng nhà và vô gia cư sau khi công ty lấy đất để xây trụ sở.

Apple Park thiết kế bởi Jony Ive, xây dựng và hoàn thành vào cuối quý I/2017, mở cửa tháng 4/2017. Tòa nhà có kiểu dáng tròn độc đáo, nằm trên khuôn viên với tổng diện tích 700.000 mét vuông. Nó cũng được bao phủ bởi 2,8 triệu mét vuông kính, sử dụng năng lượng tái chế.

Bảo Lâm (theo Guardian)