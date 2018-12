Thuộc dạng game đánh bài Poker, Politaire có đồ họa và cách chơi hết sức đơn giản, dễ hiểu được phát hành vào ngày 13/7. Người chơi có nhiệm vụ sắp xếp các quân bài trên tay để giành điểm và chiến thắng với 5 lá bài mang lại combo đáng giá nhất.

Game Việt lọt top 10 game của năm trên App Store.

Nhà phát triển Pines Entertainment là một studio nhỏ có trụ sở tại TP HCM. Trước Politaire, nhiều sản phẩm game của studio này như Century City, Higher Higher, MineBlitz... cũng thường xuyên được App Store hay Google Play bình chọn là những game đáng chơi trong ngày (What We Are Playing Today) hay Top 50 App Store Bắc Mỹ.

Nằm trong top 10 game hay nhất năm trên App Store, trò chơi của nhà phát triển Việt sánh ngang với những cái tên đình đám như FIFA Mobile Football hay Plants vs Zombies: Heroes.

Sản phẩm của năm trên App Store.

Trong danh sách xếp loại cuối năm của mình, Apple cũng công bố các sản phẩm game, ứng dụng tốt nhất trên App Store, iTunes Store và iBooks Store. Trong đó, nổi bật nhất là ứng dụng Prisma và game Clash Royale trên iPhone.

Phát hành vào tháng 6/2016, Prisma là ứng dụng chuyển đổi hình ảnh thành các tác phẩm nghệ thuật thông qua một loạt các bộ lọc khác nhau. Ứng dụng này thu hút rất nhiều sự quan tâm trong năm 2016 và liên tục gây bất ngờ với các bộ lọc mới.

Clash Royale ra mắt tháng 3/2016, là game thẻ bài dựa trên trò chơi Clash of Clans nổi tiếng. Game có tính chiến thuật cao, khuyến khích người chơi thu thập thẻ và tham gia các trận chiến 1vs1 với game thủ khác trên toàn thế giới.

Trong khi đó Pokemon Go, game di động đình đám đã làm mưa làm gió trong năm qua, đứng đầu bảng xếp hạng Google Play lại không hề được Apple nhắc tới dù chỉ một lần, ngay cả trong danh sách 10 game trên iPhone hay nhất năm.

Mai Anh