Nhân viên công ty RedSun và bệnh viện Medlatec cải thiện hiệu suất công việc sau lắp đặt dòng máy in mới của Canon tại văn phòng.

Tại công ty RedSun - đơn vị sở hữu nhiều thương hiệu ẩm thực như King BBQ, ThaiExpress, Seoul Garden, máy in G5070 đáp ứng toàn diện nhu cầu in ấn của nhiều nhân viên. Là máy in đơn chức năng tiếp mực liên tục với kết nối không dây cho phép in công suất lớn, G5070 cho tốc độ in trắng đen nhanh hơn 1,4 lần và in màu nhanh hơn 1,3 lần so với các sản phẩm tiền nhiệm.

Canon Pixma G5070.

"Từ ngày sử dụng máy in G5070, việc in ấn tài liệu trở nên nhanh chóng hơn nhiều", anh Sỹ Thức - chuyên viên công ty RedSun chia sẻ. Theo anh Thức, công ty anh tiết kiệm chi phí in ấn so với trước đây nhờ vào hệ thống tiếp mực liên tục có thể in tới 8.300 trang trắng đen trong chế độ in tiết kiệm và 7.700 trang màu của máy G5070. "Máy vừa in nhiều, lại dễ dàng mua mực về tự châm khi hết", anh Thức nhận xét.

Chị Thu Thùy - trợ lý phòng Thiết kế và Công cụ dụng cụ tại RedSun ưng ý máy in G5070 nhờ tính năng in đảo mặt tự động và nạp giấy cả hai khay trước và sau cùng lúc rất tiện lợi, tiết kiệm thời gian. "Máy in đảo mặt giấy tự động khi tôi cần in trên cả hai mặt, không cần phải mất thời gian đứng đợi như trước", chị Thùy nói. Trong khi đó, khả năng nạp giấy cùng lúc ở cả khay cassette phía trước và khay phía sau giúp chị dễ dàng in hai loại giấy khác nhau.

Máy có thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, phù hợp với không gian văn phòng vừa và nhỏ.

Kích thước nhỏ gọn của máy in G5070 cũng nhận được nhiều lời khen của giới công sở. Chị Bích Ngọc - trưởng nhóm Công cụ Dụng cụ công ty RedSun đánh giá máy có vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại, không chiếm nhiều diện tích trong văn phòng. Đồng thời, chị cũng ấn tượng với khả năng kết nối không dây qua Pixma Cloud Print, Google Cloud Print và Air Print của máy in G5070.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec - đơn vị chăm sóc sức khỏe lĩnh vực y tế ngoài công lập, máy in phun đa năng Canon G6070 được lựa chọn để hỗ trợ công việc.

"Máy in G6070 là một thiết bị tất cả trong một tiện lợi với đầy đủ các chế độ in, sao chép, quét", chị Nguyễn Thị Nguyệt - nhân viên Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết. "Là máy in đa chức năng tiếp mực liên tục với kết nối không dây, cho phép in công suất lớn, máy in G6070 có đầy đủ các ưu điểm của một cộng sự tin cậy".

Canon Pixma G6070.

Tương tự như G5070, G6070 được trang bị hai khay giấy trước và sau, chứa đến 350 tờ giấy, cùng bình mực có công suất lớn. Theo chị Nguyệt, những ưu điểm này giúp nâng cao năng suất in và đồng thời giảm chi phí in đáng kể. Chị cũng rất hài lòng với bình mực thiết kế mới chống tràn giúp mực nạp tự động dừng khi lượng mực bên trong chạm tới nắp bình.

Anh Lưu Xuân Thành - giám đốc Trung tâm Khai thác bệnh phẩm của Medlatec chia sẻ, tài liệu của anh lưu trữ trong nhiều thiết bị, từ điện thoại thông minh, máy tính bảng cho đến máy tính xách tay. "Chỉ cần có ứng dụng Canon Print Inkjet - Selphy, việc in ấn di động đơn giản hơn nhiều", anh Thành chia sẻ. Máy in G6070 hỗ trợ mạng LAN có dây và LAN không dây lẫn kết nối không dây trực tiếp, cho phép kết nối trực tiếp và in từ thiết bị cầm tay thông minh mà không cần router không dây, rất thích hợp để sử dụng ở bất cứ nơi đâu trong văn phòng.

Với thiết kế đáp ứng nhu cầu in ấn của người dùng trong môi trường công sở bận rộn, 2 sản phẩm máy in Canon G5070 và G6070 thuộc dòng G series góp phần tự động hoá quy trình làm việc một cách đơn giản, có tổ chức và hiệu quả.

Bảo An