Chương trình diễn bảo vệ hệ thống thông tin TP HCM 2016 diễn ra trong bối cảnh an toàn an ninh mạng đang diễn biến phức tạp.

Chương trình diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin TP HCM năm 2016bắt đầu từ ngày 19/9 đến ngày 7/10 tới. Hoạt động năm nay được tổ chức trong bối cảnh an toàn an ninh mạng gặp nhiều thách thức và phức tạp với nhiệm vụ nâng cao trình độ kỹ thuật của đội ngũ giám sát và xử lý an toàn thông tin, tiếp cận cách tổ chức, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý và phục hồi theo quy trình chuẩn, để đảm bảo an toàn thông tin quốc tế.

Chương trình gồm 3 hoạt động chính chia theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn một bắt đầu từ ngày 19/9 đến 23/9: Tập huấn cho các nhân sự công nghệ thông tin tại các sở ngành, quận huyện và một số Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố. Giai đoạn 2 sẽ diễn tập phòng ngừa khai thác lỗ hổng từ xa, cách thức chống khai thác lỗ hổng và chiếm quyền điều khiển hệ thống từ bên ngoài, trong hai ngày từ 30/9 đến 2/10 với thời gian 24/24 giờ. Giai đoạn 3: diễn tập trực tiếp - bắt đầu vào ngày 7/10, nhằm mục đích diễn tập các kịch bản tấn công mạng điển hình và các tình huống tấn công trên điện thoại di động.