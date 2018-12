Theo Business Insider, sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Trump đã công bố số điện thoại cá nhân cho một số lãnh đạo các nước. Tuy nhiên, mới đây ông đã làm các quan chức Nhà trắng lo lắng, sau khi có một bản danh sách tóm tắt cuộc gọi xuất hiện mà bộ phận trợ lý Tổng thống không hề hay biết.

Tổng thống Trump đã tự gọi điện cho Thủ tướng Canada nhưng Nhà Trắng không hề hay biết.

Cụ thể, theo Washington Post, Tổng thống Trump đã tự gọi điện cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau bằng điện thoại cá nhân vào tháng 4/2017. Nội dung cuộc hội thoại chủ yếu đề cập đến vấn đề kinh tế, trong đó chủ yếu là phàn nàn của lãnh đạo Canada về sự mất cân bằng thương mại giữa hai nước.

"Chúng tôi đã không biết chuyện gì xảy ra", một quan chức cấp cao của Mỹ nói. Tuy nhiên, đại diện Nhà Trắng cũng nhấn mạnh đây là "một cuộc gọi thân thiện".

Theo thông lệ, các cuộc gọi với các nhà lãnh đạo nước ngoài đều được lên kế hoạch và kịch bản từ trước, sau đó phải được duyệt bởi các cố vấn cấp cao, chẳng hạn cố vấn an ninh quốc gia. Cuối cùng, nó sẽ được tóm lược và đưa ra làm tuyên bố công khai. Do đó, việc Tổng thống Trump tự ý gọi điện được xem là hành động nguy hiểm, nhất là khi chẳng may ông "lỡ lời" về vấn đề nào đó.

Sau vụ việc, các quan chức Nhà Trắng yêu cầu Tổng thông Mỹ phải tuân theo luật hồ sơ liên bang, cũng như phải chuyển hướng tất cả cuộc gọi với lãnh đạo các nước về bộ phận kiểm soát, đề phòng sự cố xảy ra.

Như Phúc