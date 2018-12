Điện thoại Android không còn được Donald Trump 'sủng ái'

Việc sử dụng iPhone của Tổng thống Donald Trump đã được ghi nhận trước đây. Tuy nhiên, theo báo cáo mới từ Politico, người đứng đầu nước Mỹ sử dụng đến hai chiếc iPhone và "khá cẩu thả về mặt an ninh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng một chiếc điện thoại để liên lạc. Ảnh: Politico.

Báo cáo nói rằng ông Trump sử dụng "ít nhất hai chiếc iPhone". Một trong số này được cho là chỉ có khả năng thực hiện cuộc gọi, trong khi chiếc còn lại chỉ bao gồm ứng dụng Twitter và truy cập vào một số trang tin tức.

Cả hai chiếc iPhone của Tổng thống Mỹ đều được cấp bởi Cơ quan Công nghệ thông tin và Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng.

Các trợ lý cho Donald Trump khuyến khích Tổng thống Mỹ hoán đổi chiếc iPhone dành riêng để vào Twitter cứ 30 ngày một lần. Tuy nhiên, ông từ chối yêu cầu đó vì cho rằng nó "quá bất tiện". Chiếc điện thoại này trước đó đã được kiểm tra bởi các chuyên gia bảo mật.

Trong thời gian làm việc tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama để các nhân viên viễn thông kiểm tra lại thiết bị của mình cứ 30 ngày một lần. So với người tiền nhiệm, điện thoại của ông Trump có nguy cơ mất an toàn cao hơn khi có thêm camera, micro dù vẫn tắt định vị GPS. Tuy nhiên, Politico cho rằng Tổng thống Trump lại từ chối kiểm tra an ninh thiết bị của mình sau mỗi 30 ngày bởi ông muốn thể hiện cho "tính cá nhân của ông" vì việc này có thể ảnh hưởng đến "khả năng truy cập Twitter cũng như sự tự do liên lạc của ông với bạn bè".

Bảo Anh