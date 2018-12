Theo New York Times, ông Trump hiện sử dụng ba chiếc iPhone, hai trong số đó là chính thức và đã được Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ can thiệp để tăng tính bảo mật và chống lại các cuộc tấn công. Tuy nhiên, chiếc còn lại được Tổng thống Mỹ dùng cho mục đích cá nhân và nó "giống như những chiếc iPhone khác trên thế giới". Điều này có nghĩa là, máy có khả năng rất cao sẽ bị hacker tấn công do không được trang bị các khả năng bảo mật bổ sung.

Một trong ba chiếc iPhone của Tổng thống Trump đang dùng không được trang bị tính năng bảo mật bổ sung.

Trong chiếc điện thoại của mình, ông Trump có thể lưu trữ danh bạ các đầu mối liên lạc. Theo The Verge, danh sách này có nguy cơ bị đánh cắp bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, máy có thể bị cài các phần mềm gián điệp, có thể thu thập thông tin, ghi âm cuộc gọi, nghe lén, thậm chí chụp ảnh hoặc video để gửi về máy chủ từ xa.

Các trợ lý của Trump thường xuyên khuyên ông nên dùng điện thoại bàn của Nhà Trắng thay vì chiếc smartphone này vì sợ có thể bị gián điệp đánh cắp dữ liệu. Tuy nhiên, dù được cảnh báo nhiều lần, không phải lúc nào ông cũng nghe theo.

Hồi đầu năm nay, hai nghị sỹ đảng Dân Chủ là Tom Carper và Claire McCaskill đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis bày tỏ lo ngại, liệu Tổng thống có đang sử dụng một thiết bị an toàn để thực hiện cuộc gọi và đăng tweet hay không. Cả hai lo lắng rằng một thiết bị không an toàn đồng nghĩa với nguy cơ bị tấn công, gây ra nguy cơ an ninh quốc gia.

Gần đây, cơ quan tình báo Mỹ phát hiện chiếc iPhone thứ ba của ông Trump bị nghe lén. Theo báo cáo, gián điệp Trung Quốc theo dõi những người mà Tổng thống Mỹ nói chuyện nhiều nhất nhằm soạn một danh sách những người cần nhắm mục tiêu để tuyên truyền các thông điệp ủng hộ Trung Quốc. Bên cạnh đó, những thông tin thu thập được sẽ được Bắc Kinh phân tích và tìm đối sách trong chiến tranh thương mại Mỹ -Trung.

Theo Cnet, trong lễ nhậm chức Tổng thống vào năm 2016, ông Trump từng được cung cấp một chiếc điện thoại có mức bảo mật cao. Tuy nhiên, ông bị phát hiện đã dùng chiếc smartphone Android khác để tweet trên Twitter sau đó.

Trước đây, cựu Tổng thống Barack Obama cũng sử dụng iPhone cho nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, ông tuân thủ nguyên tắc của chính phủ về vấn đề bảo mật. Chiếc điện thoại này bị lược bỏ các tính năng gọi thoại, chụp ảnh, không chứa micro và chỉ có thể nhận tin nhắn.

Bảo Lâm