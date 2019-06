Nhóm tội phạm Mỹ bị cảnh sát bắt giữ vì dùng thông tin giả để mua iPhone, sau đó bán lại trên thị trường chợ đen.

Một nhóm 6 người đã bị cảnh sát New York (Mỹ) bắt giam và chuẩn bị hầu tòa do liên quan đến việc đánh cắp số lượng điện thoại trị giá lên tới 19 triệu USD, trong đó chủ yếu là iPhone. Đường dây này hoạt động cách đây 7 năm, từ 2012, nhưng mới bị phát hiện cuối tháng 4.

iPhone là một trong những thiết bị thu hút giới tội phạm vì có giá trị. Ảnh: Cnet.

Điều tra viên Armando Coutinho của sở cảnh sát New York cho biết, nhóm này hoạt động trên quy mô lớn với 34 tiểu bang, nhắm tới các thiết bị có giá trị. Với mỗi phi vụ, chúng sẽ cử thành viên đóng giả làm khách hàng, sử dụng dữ liệu ăn cắp để tạo thẻ căn cước và thẻ ngân hàng giả, sau đó mua iPhone kèm hợp đồng nhà mạng.

Kết quả là những người có thông tin bị đánh cắp để mua iPhone đều bị trừ tiền mỗi tháng nhưng không hề hay biết do số tiền bị trừ không lớn. Trong khi đó, nguồn hàng mua về sẽ được nhóm tội phạm tập kết tại New York và bán ra thị trường chợ đen để kiếm lời.

Một nhân viên công ty chuyển phát nhanh tiết lộ rằng chính anh đã báo cơ quan chức năng ngay sau khi thấy lượng lớn bưu kiện tập trung về một địa chỉ, trong đó có 39 gói hàng chứa 250 điện thoại.

Một trong sáu người bị bắt, khai với cảnh sát rằng anh ta được thuê 100 USD cho mỗi chiếc điện thoại mua thành công. Trước khi bị phát hiện, tên này thực hiện trót lọt 18 phi vụ.

Đây không phải là lần đầu tiên iPhone nằm trong tầm ngắm của tội phạm bởi giá trị cao. Đầu năm nay, hai sinh viên Trung Quốc theo học tại một trường ở Oregon (Mỹ) bị bắt do lợi dụng chính sách đổi trả để tráo iPhone giả lấy iPhone thật để kiếm lời hàng trăm nghìn USD. Năm ngoái, một nhóm tội phạm ở New York cũng bị tóm gọn do đánh cắp lượng iPhone trị giá hơn 1 triệu USD.

Bảo Lâm (theo Quartz)