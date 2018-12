Đó là điện thoại của cậu bé Ahmed, 7 tuổi người Afghanistan. Tin nhắn được soạn bằng tiếng Anh sai chính tả: "I ned halp darivar no stap car no oksijan in the car no signal iam in the cantenar. Iam no jokan valla".

Clegg, đang tham gia một hội thảo quốc tế ở Mỹ, nhanh chóng hiểu rằng đó không phải tin nhắn đùa cợt mà là thông điệp cầu cứu, với nội dung: "Cháu cần trợ giúp. Tài xế không dừng xe. Không có không khí trong xe. Không tín hiệu. Cháu ở trong thùng xe. Cháu không đùa. Cháu thề có Chúa".

Cảnh sát phát hiện chiếc xe tải chở Ahmed ở một trạm xăng. Ảnh: AFP.

Lập tức, Clegg gọi điện về cho tổ chức từ thiện Help Refugees ở London (Anh) để phối hợp với cảnh sát. Cảnh sát đã gọi vào số của Ahmed và lần theo chiếc điện thoại đến một trạm xăng ở Leicestershire (Anh). Họ lục soát xe và giải cứu Ahmed cùng 14 người tị nạn khác đang bị nhồi nhét ở thùng sau.

Một người đã bị bắt vì tội buôn người trong khi hai người khác bị buộc tội nhập cư trái phép. Ahmed hiện ở nơi an toàn và cho biết trong máy cậu vẫn lưu số của bà Clegg - người tham gia nhóm từ thiện của Help Refugees. Tổ chức này tặng trẻ tị nạn ở Calais (Pháp) điện thoại hồi tháng 3/2016 mục đích giúp chúng an toàn. Một trong những chiếc điện thoại ấy đã cứu sống 15 người.

Minh Minh