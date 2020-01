MỹViệc tìm CEO cho trụ sở ở Mỹ của TikTok là động thái tiếp theo trong kế hoạch rời bỏ quê nhà Trung Quốc.

Báo cáo mới nhất của Bloomberg cho biết, TikTok được cho là đang tìm các ứng viên cho vị trí CEO. Các ứng viên được phỏng vấn trong vài tháng gần đây sẽ làm giám đốc điều hành có trụ sở tại Mỹ.

Người này sẽ làm việc với giám đốc điều hành của TikTok tại Trung Quốc là Zhu và Vanessa Pappas. Hiện chưa rõ cấu trúc lãnh đạo mới của công ty sẽ hoạt động thế nào, tuy nhiên CEO mới có thể phụ trách các các "chức năng phi kỹ thuật" liên quan đến quảng cáo, vận hành (liên quan đến phòng kế hoạch và kinh doanh).

Đây là động thái tiếp theo của ByteDane, công ty mẹ của TikTok nhằm xoa dịu những lo ngại từ chính phủ Mỹ. Trước đó một tháng, TikTok cũng lên kế hoạch rời bỏ quê nhà, tìm trụ sở mới ngoài Trung Quốc nhằm chứng minh mình không liên quan gì đến chính phủ nước này.

Mạng xã hội TikTok trở thành trào lưu mới trong giới trẻ và là ứng dụng được tải nhiều thứ hai toàn cầu.

Năm 2019, TikTok phát triển mạnh, giành được thị phần lớn từ Instagram và Snapchat. Theo hãng phân tích App Annie, ứng dụng chế video và hát nhép có khoảng 665 triệu người dùng hàng tháng, trong đó có 20 triệu tài khoản Mỹ.

Tuy nhiên, TikTok cũng phải đối mặt với nhiều cáo buộc về an ninh. ByteDance bị các cơ quan lập pháp của Mỹ đưa vào tầm ngắm và không ngừng gia tăng áp lực. Cuối tháng 11, học viên quân sự Mỹ bị cấm sử dụng Tik Tok sau khi các nghị sĩ Mỹ bày tỏ lo ngại về sự mất an toàn thông tin. Một tháng sau, hải quân Mỹ cũng ra lệnh cấm không chính thức rằng những ai không chủ động gỡ TikTok khỏi các thiết bị di động do chính phủ cấp sẽ bị cấm truy cập mạng nội bộ của thủy quân lục chiến.

Tại quê nhà Trung Quốc, TikTok cũng bị cáo buộc là kiểm duyệt "vấn đề văn hóa" và nội dung chính trị có thể bị coi là xúc phạm chính phủ. Những lo ngại về mối quan hệ giữa Trung Quốc và TikTok dấy lên nhiều lo ngại về vấn đề bảo mật dự liệu người dùng và an ninh quốc gia.

Một vụ kiện tập thể gần đây được đệ trình lên toà án bang California cáo buộc TikTok đã truy cập thông tin cá nhân của người dùng mà chưa được phép sau đó lưu trữ chúng trên máy chủ ở Trung Quốc. Tháng trước, TikTok cũng phải giải quyết một vụ kiện liên quan đến quyền riêng tư của trẻ em, buộc phải trả 1,1 triệu USD với cáo buộc liên quan đến việc thu thập thông tin của trẻ dưới 13 tuổi mà không được sự đồng ý của cha mẹ.

Khương Nha (theo Businessinsider)