Tiết kiệm điện cho bình nóng lạnh bằng ổ cắm thông minh

Các gia đình ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đều cần một bình nước nóng trong nhà để sử dụng trong mùa lạnh. Vật dụng này thường được lắp đặt aptomat riêng để đảm bảo an toàn. Theo thói quen, nhiều gia đình vẫn bật bình 24/24 để luôn có nước nóng sử dụng, không phải chờ đợi. Nhược điểm là điện năng tiêu thụ cao lại không an toàn do giảm tuổi thọ của thanh đun ruột gà trong bình nóng lạnh.