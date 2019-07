Khi đối mặt Sophia hôm 17/7, Thủ tướng Malaysia đã rất ngạc nhiên và không biết phải bắt đầu giao tiếp với robot này như thế nào.

Hội nghị Beyond Paradigm Summit 2019 do Serba Dinamik Holdings tổ chức năm nay tại Malaysia có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt: robot Sophia. Cỗ máy hình người do Hanson Robotics (Hong Kong) sản xuất này cũng đã có dịp diện kiến Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và khiến ông bất ngờ.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (bên trái) và robot Sophia (bên phải). Ảnh: The Star.

Theo The Star, ông Mahathir dường như không thể nói gì ngay lần đầu gặp Sophia. Cuối cùng, cô robot này mở lời trước. "Tôi hy vọng không quá muộn để chúc mừng ngài vì đã quay lại và trúng cử, cũng như chúc sinh nhật tuổi 94", Sophia nói. "Tôi nhớ mình chỉ mang theo một món quà. Tôi sẽ phác họa chân dung của ngài".

Robot này sau đó vẽ chân dung của Mahathir. Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia hết sức thích thú và bắt đầu đặt một số câu hỏi. "Bạn có biết về nhiệm kỳ Thủ tướng đầu tiên của tôi bắt đầu khi nào không?", ông hỏi. "Nhiệm kỳ Thủ tướng đầu tiên của ông bắt đầu vào năm 1981", Sophia đáp.

"Bạn và những robot hiện nay khác nhau chỗ nào? Bạn có mơ về một thế giới, nơi robot và con người sống hòa hợp với nhau hay không", ông Mahathir hỏi tiếp. "Không giống với các robot khác, tôi được thiết kế với các tính năng như con người để tương tác và xây dựng mối quan hệ tốt hơn với mọi người", robot nói. "Khi không nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, tôi đi khắp thế giới để gặp mọi người".

Sophia được Hanson Robotics kích hoạt lần đầu tiên vào 14/2/2016, có thể biểu cảm khuôn mặt với hơn 50 sắc thái khác nhau. Ngày 25/10/2017, Sophia được Saudi Arabia cấp quyền công dân và trở thành robot đầu tiên trên thế giới được trao chứng nhận này. Robot này cũng từng đến Việt Nam vào 13/7/2018, tham dự Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 tại Hà Nội với tư cách khách mời.

Bảo Lâm (theo SCMP)