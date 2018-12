Dù hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, tại các cửa hàng điện máy, số lượng khách hàng đến xem thiết bị khá nhiều. Trong số những mặt hàng được xem nhiều nhất có dàn âm thanh và dàn karaoke gia đình.

Anh Huy Phong (quận 3, TP HCM) chia sẻ, do năm nay anh ở lại ăn Tết tại Sài Gòn nên cũng muốn mua một dàn âm thanh nhỏ, kết hợp chiếc TV màn hình phẳng để xem phim, nghe nhạc giải trí tại phòng trọ. Ông Văn Thành (huyện Nhà Bè, TP HCM) cho biết muốn sắm cho gia đình một dàn karaoke cỡ nhỏ để phục vụ việc hát dịp Tết. "Mình mua sớm để tránh cảnh chen lấn, với lại thời điểm này siêu thị đã có khuyến mãi nhiều rồi, không cần đợi đến giáp Tết", ông Thành cho biết. Cùng quan điểm, ông Lê Hoàng (quận 10) đang xem hàng tại một siêu thị điện máy ở trung tâm TP HCM cho hay "Tết phải có dàn máy nghe nhạc cho sôi động vui vẻ".

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người đến xem trước mẫu mã sản phẩm và tham khảo giá bán. "Còn khá lâu mới đến Tết nên tôi chủ yếu tham khảo máy móc là chính. Tôi đã tìm được sản phẩm ưng ý, vừa giá tiền, nhưng để mua thì đợi thêm một thời gian đã vì nghe bạn bè nói thường cuối năm sẽ có nhiều khuyến mãi hơn", anh Phi Hùng ở quận Bình Tân chia sẻ.

Số lượng người đến xem và mua dàn karaoke, dàn âm thanh gia đình tại các cửa hàng, siêu thị điện máy tại TP HCM tăng dịp cận Tết.

Các cửa hàng nhỏ lẻ trên địa bàn TP HCM cũng trang hoàng và trưng bày nhiều mẫu thiết bị nghe nhìn hơn phục vụ khách hàng. Anh Xuân Hùng, chủ một cửa hàng bán thiết bị điện máy trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) cho biết, năm nay, số lượng mẫu mã nhiều hơn, đa dạng hơn, tích hợp nhiều công nghệ hơn và giá bán cũng không quá đắt. Lượng người đến cửa hàng cũng bắt đầu tăng.

Với một số hệ thống siêu thị điện máy tại TP HCM, lượng dàn âm thanh, dàn karaoke gia đình được trưng bày khá nhiều, nhất là các dòng bình dân, đi kèm các chương trình khuyến mãi giảm giá hoặc tặng quà. Hầu như siêu thị nào cũng có thêm các khu vực trải nghiệm cho người dùng, trước khi lựa chọn sản phẩm.

Đầu karaoke được ưa chuộng vẫn là các thương hiệu quen thuộc như Ariang, Acnos, Nosta, Việt KTV... với tính năng mới như phát Wi-Fi, kết nối Internet… nhưng giá bán không quá cao, từ 1,5 triệu đồng. Loa chủ yếu, được cung cấp bởi CAVS, BMB, Ariang, Paramas… với giá từ 2 triệu đồng, hay cao cấp hơn nữa thì có Bose, JBL… giá trên 10 triệu đồng mỗi cặp. Ngoài ra, ampli cũng chỉ từ 1,5 triệu đồng, hay micro chỉ vài trăm ngàn đồng. Nếu mua trọn bộ, giá mua chỉ từ 7 – 8 triệu đồng, không có TV và đã bao gồm công lắp đặt.

Với dàn âm thanh gia đình ở phân khúc dưới 10 triệu đồng, năm nay xu hướng người dùng lựa chọn các mẫu loa thanh cột hoặc bookshelf thay vì dàn 5.1 như những năm về trước. Đức Anh, một nhân viên bán hàng siêu thị điện máy quận 1, cho hay, năm nay loa có nhiều mẫu mới về kiểu dáng, phù hợp với thiết kế TV hiện đại, trong khi chất lượng âm thanh cũng không khác biệt nhiều so với hệ thống 5.1. Ngoài ra, người mua năm nay cũng quan tâm nhiều hơn tới loại kết nối không dây.

Theo một số người quản lý ở những hệ thống siêu thị điện máy lớn tại TP HCM, từ giữa tháng 11 đã có rất nhiều người mua các thiết bị âm thanh và nghe nhìn hơn so với mọi năm, đặc biệt những ngày cuối tuần, sức mua tăng khoảng 10 đến 15% so với ngày thường. Ông Hoàng Hậu, đại diện chuỗi hệ thống điện máy Thiên Hòa cho biết, "năm nay, người đến tìm hiểu và mua thiết bị sớm do Tết sớm hơn năm trước. Xu hướng người mua lựa chọn các thiết bị đắt tiền, có thương hiệu, và mua nguyên bộ thay vì từng món lẻ tẻ cao hơn mọi năm. So với cùng kỳ năm ngoái, sức mua đã tăng hơn 15%", ông Hậu cho biết.

Ông Hậu dự đoán, sức mua các mặt hàng âm thanh và dàn karaoke trong dịp cận Tết Nguyên đán 2017 tăng trưởng 20 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảo Lâm