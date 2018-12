Bức xạ sóng điện thoại nguy hiểm hơn thường nghĩ

Trong quá khứ, cố CEO Steve Jobs từng giải thích việc iPhone 4 gặp vấn đề về tín hiệu là do cách cầm của người dùng. Khi đó, không ít ý kiến phản bác cho rằng vị CEO của Apple đã sai, thậm chí có người buồn cười vì câu nói của ông.

Tuy nhiên, công trình nghiên cứu của Giáo sư Gert Frølund Pedersen thuộc Đại học Aalborg (Đan Mạch) chứng minh rằng Jobs đã đúng.

Trong thống kê đăng trên Bussiness Insider, Giáo sư Pedersen đã tiến hành thử nghiệm cường độ tín hiệu của 26 smartphone phổ biến nhất hiện nay khi cầm bằng tay phải và tay trái, sau đó lập biểu đồ so sánh sự chênh lệch.

Sự chênh lệch cường độ tín hiệu theo vị trí tay cầm xảy ra với bất kỳ điện thoại nào, nhưng nó không lớn như iPhone 6s và iPhone 6s Plus.

Kết quả, iPhone 6s và iPhone 6s Plus có mức chênh lệch tín hiệu lớn nhất. Khi nghe điện thoại bằng tay phải, iPhone 6s Plus cho tín hiệu lên tới 18,7 dBm (decibel mili) nhưng nếu cầm bằng tay trái thì chỉ là 6,5 dBm, thấp hơn tới gần 3 lần. iPhone 6s cũng có mức chênh lệch gần gấp đôi, 15,1 dBm so với 8,7 dBm.

Trong danh sách còn có một số thiết bị khác, bao gồm Lumia 640 của Microsoft, Desire 626 của HTC… và cả iPhone SE. So với iPhone 6s và iPhone 6s Plus, mức chênh lệch cường độ tín hiệu của các sản phẩm trên ít hơn.

Theo Giáo sư Pedersen, hiện tượng chênh lệch tín hiệu khi cầm điện thoại bằng tay phải so với tay trái gọi là "body loss". Nó thể hiện sự tương tác giữa cơ thể con người với cách thiết kế ăng-ten trên điện thoại nói chung và smartphone nói riêng.

"Cường độ tín hiệu phụ thuộc mạnh mẽ vào cách bố trí ăng-ten trên thiết bị di động và cách người dùng cầm nó. Nếu cầm sai cách, tín hiệu đi vào sẽ bị che mất, và ngược lại", Giáo sư Pedersen giải thích.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng sự chênh lệch trên không lớn khi người dùng sử dụng smartphone ở nơi sóng điện thoại mạnh, hoặc để kết nối dữ liệu cho các mục đích khác, như lướt web, mạng xã hội, ứng dụng di động, stream video, xem phim, nghe nhạc…

Theo dự đoán, với việc iPhone 7 và iPhone 7 Plus ra mắt loại bỏ dải nhựa ăng-ten, vấn đề chênh lệch tín hiệu này có thể được cải thiện hơn. Nhưng để có thể kiểm chứng, phải đợi đến khi thiết bị có mặt chính thức trên thị trường.

Apple chưa đưa ra bình luận nào về nghiên cứu này.

Bảo Lâm